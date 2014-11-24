به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات روز گذشته با اصلاح مصوبه نرخ اینترنت موبایل، تعرفه هرکیلوبایت اینترنت را از 2.5 ریال به نیم ریال تغییر داد.

محمود واعظی با بیان اینکه تعرفه اینترنت موبایل از ابتدای دی ماه، ارزان و تک نرخی می شود با اشاره به تشکیل جلسه کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی گفت: در گذشته نرخ GPRSایرانسل هر کیلو بایت 5 ریال در ساعات اوج مصرف بود و برای همراه اول هر کیلو بایت 4 ریال اعمال می شد؛ همچنین در گذشته نرخ اینترنت موبایل نسل 3 و نسل دو متفاوت بود، اما با تصمیمی که در این کمیسیون گرفته شد، نرخ همه خدمات از نسل 2 و 3 و بالاتر به هر کیلو بایت نیم ریال خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این تصمیم بر اساس نظرسنجی های مردمی و گزارش کارشناسان انجام شده افزود: با این تصمیم، شرایط جدیدی برای ارائه خدمات به مردم اعمال می شود.

واعظی با اشاره به اینکه تاکنون 60 درصد مشترکان دیتا از بسته های ارائه شده توسط اپراتورها استفاده می کنند ادامه داد: قیمت برخی بسته ها یک دهم ریال است که استفاده از آنها برای مردم، بسیار مقرون به صرفه و هم اکنون نیز قابل استفاده است.

وی به فرصت یک ماهه به اپراتورها برای استفاده از نرخ جدید دیتای موبایل اشاره کرد و افزود: نوع تکنولوژی در قیمت تاثیر ندارد و اینترنت 3G و LTE 4G با همان نرخ نیم ریال ارائه می شود.

دکتر واعظی در پاسخ به سوالی درباره اختلالات صوت و دیتا در ارائه خدمات اپراتورها به مردم گفت: به روز کردن آنتن های تلفن همراه دلیل اصلی این اختلالات است.

وی با بیان اینکه دغدغه ما در وزارت ارتباطات افزایش کیفیت در ارائه سرویس ها به مردم است افزود: در نشستی که با مدیر عامل، اعضای هیات مدیره همراه اول و شرکت مخابرات ایران داشته ایم شکایات ثبت شده مردم از طریق سامانه 195 و دغدغه های مردم عنوان شد.

وزیر ارتباطات اظهار کرد: خوشبختانه همکاران ما در اپراتورها به مشکلات مردم واقف هستند و همراه اول علت اختلالات را نصب دکل های نسل 3 و بازسازی دکل های قدیمی BTS نسل دو عنوان کرده که امیدواریم با تقسیم بندی عملیات توسعه ای، اختلالات به حداقل برسد.

دکتر واعظی بر حمایت و همکاری شهرداری تهران در این زمینه تاکید کرد و افزود: ارائه خدمات ارتباطی بخشی از خدمت رسانی به مردم است که امیدواریم شهرداری نیز در این زمینه با اپراتورها همکاری لازم را داشته باشد.