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۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۲

فردا آخرین‌ مهلت ارسال آثار به آفرینواره «آیین آینه»

فردا آخرین‌ مهلت ارسال آثار به آفرینواره «آیین آینه»

فردا پنجم آذرماه آخرین مهلت ارسال آثار به نخستین آفرینواره محرم با نام «آیین آینه» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال آثار شامل فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس نخستین آفرینواره محرم «آیین آینه» که از تاریخ 26 تا 28 آذرماه در شهر زنجان برگزار خواهد شد، فردا پنجم آذرماه به پایان خواهد رسید.

فیلمسازان، فیلمنامه‌نویسان و عکاسانی که از تاریخ 10 تا 14 آبان ماه مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی در شهر زنجان آثار خود را درباره عزاداری مردم زنجان تهیه‌ کرده بودند تا فردا مهلت خواهند داشت آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال و از طریق سامانه ثبت‌نام جشنواره به آدرس www.iycs.ir ثبت‌نام کنند.

نمایش آثار پذیرفته‌شده و مراسم اختتامیه نخستین آفرینواره محرم، «آیین آینه» از تاریخ 26 تا 28 آذرماه در زنجان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2428489

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