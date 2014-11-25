فردا آخرین‌ مهلت ارسال آثار به آفرینواره «آیین آینه»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال آثار شامل فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس نخستین آفرینواره محرم «آیین آینه» که از تاریخ 26 تا 28 آذرماه در شهر زنجان برگزار خواهد شد، فردا پنجم آذرماه به پایان خواهد رسید.

فیلمسازان، فیلمنامه‌نویسان و عکاسانی که از تاریخ 10 تا 14 آبان ماه مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی در شهر زنجان آثار خود را درباره عزاداری مردم زنجان تهیه‌ کرده بودند تا فردا مهلت خواهند داشت آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال و از طریق سامانه ثبت‌نام جشنواره به آدرس www.iycs.ir ثبت‌نام کنند.

نمایش آثار پذیرفته‌شده و مراسم اختتامیه نخستین آفرینواره محرم، «آیین آینه» از تاریخ 26 تا 28 آذرماه در زنجان برگزار خواهد شد.