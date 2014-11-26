پروژه ریاض برای سوءاستفاده از "داعش" در تحولات داخلی عربستان

چند هفته پیش در پی حمله وحشیانه یک گروه مسلح نقابدار به مراسم شب عاشورای شیعیان در منطقه الاحساء (شرق عربستان) چندین نفر شهید و زخمی شدند.

از ابتدای امر نیز مشخص بود که مقامات سعودی با بازداشت‎های پراکنده برخی افراد در نقاط مختلف این کشور قصد انحراف افکار عمومی از واقعیت ماجرا را داشتند.

بازداشت افرادی که هویت آنها اعلام نمی شد و در وقایعی که صحنه‌سازی شده بود هیچ نفعی برای خانواده های داغدار شیعه در شرق عربستان نداشت و تنها سناریو از پیش نوشته شده آل سعود را دنبال می کرد.

این سناریو اما زمانی جدی تر شد که وزیر کشور عربستان به میدان آمد و اعلام کرد: بر اساس اطلاعاتی که در دست داریم عاملان حمله به شیعیان در منطقه الاحساء به گروه داعش مرتبط بوده‌اند!

این اظهارات درست در زمانی که شیعیان عربستان در انتظار مجازات عاملان واقعی این حمله وحشیانه بودند، سوالات و ابهامات متعددی را در ذهن متبادر می سازد و در عین حال از طرحی خطرناک علیه شیعیان در عربستان و حتی بحرین پرده بر می دارد.

چه آنکه در صورت وقوع حوادث مشابه و حتی خونین تر از واقعه شب عاشورای الاحساء، مقامات سعودی بدون هر گونه درنگی انگشت اتهام را به سوی داعش اشاره کرده تا نقش خود را در وقوع این حوادث لاپوشانی کنند.

سوال اینجاست که اگر اعضای گروه تروریستی داعش توانسته اند از تمامی موانع امنیتی در عربستان بگذرند و خود را به شرق این کشور رسانده و عملیات تروریستی انجام دهند، چرا پس از این حمله مجددا به نقاط دیگر حمله نکرده اند؟ آیا داعش که در سوریه، عراق و لبنان پیروان تمامی ادیان الهی و مذاهب اسلامی از جمله شیعه و سنی را هدف قرار می دهد، تنها در عربستان تصمیم گرفته که شیعیان را که در اقلیت هم هستند را هدف قرار دهد؟

چندی پیش "ابوبکر البغدادی" سرکرده داعش در بیانیه‎ای تند و آتشین علیه آل سعود، از مردم عربستان خواست که به مبارزه و قیام علیه این رژیم بپردازند. هدف قرار گرفتن شیعیان این کشور توسط داعش را در حالی که خود شیعیان در صف مخالفان آل سعود هستند، با این بیانیه ها تناقض شدیدی دارد که واقعیت سیاست آل سعود را بر ملا می سازد.

بر اساس گزاره مورد تصدیق اکثر کارشناسان خاورمیانه، داعش ابزاری در دست رژیم سعودی و برخی دیگر از بازیگران منطقه ای است که طی سالهای اخیر از آن در راستای تضعیف قدرت محور مقاومت استفاده شده است. حملات برنامه ریزی شده داعش به کشورهای حامی مقاومت از جمله سوریه، لبنان و عراق را می توان در شمول همین استراتژی توصیف کرد.

اینکه روزی داعش علیه دست پروردگان و حامیان مالی و تسلیحاتی خود که خود عامل ایجاد این گروه برخیزد، تنها در حد یک پروژه رسانه ای است. داعش طی سالهای اخیر به طور دقیق سیاست‌هایی را در منطقه به اجرا درآورده که سالها آرزوی رژیم آل سعود و برخی دیگر از هم پیمانان منطقه ای آنها بوده است. حالا کار به جایی رسیده که مقامات سعودی تلاش دارند از این گروه غول جدیدی بسازند که از آن در تحولات داخلی خود استفاده کنند.

بر این اساس، مرتبط کردن وقایع دهشتناک حمله به شیعیان در منطقه الاحساء آغازی بر سناریویی خطرناک است که در آن هر حمله ای علیه شیعیان در عربستان و بحرین را به گردن این گروه تروریستی انداخته و خود از این اقدام که در راستای منافع آل سعود و آل خلیفه قرار دارد، شانه خالی کنند.

نکته جالب اینکه گروه داعش با وجود جنایات آشکاری که در عراق، سوریه و لبنان مرتکب شده و توسط جامعه بین المللی "تروریستی" خوانده می شود، همچنان در رسانه های سعودی به ویژه العربیه با عنوان یک گروه "افراطی صرف" خوانده می شود!

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محمدعلی تخت رونده