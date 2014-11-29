هشدار پدافند غیرعامل به دستگاههای حکومتی برای مقابله با ویروس "رجین"

محمدرضا فرجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان پدافند غیرعامل برای مقابله با ویروس رایانه ای regin گفت: سازمان پدافند غیرعامل رویه ای دارد که براساس آن آیین نامه ها و دستورالعمل ها را در مقابله با آلودگیهای سایبری به دستگاههای حکومتی و دستگاههایی که زیرساختهای اصلی کشور را در اختیار دارند اعلام می کند.

وی اظهار داشت: چنانچه این سازمان آلودگی سایبری مشاهده کند بلافاصله آن را اعلام خواهد کرد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از سرایت بدافزار به سایر نقاط صورت گیرد؛ براین اساس در صورت مشاهده هرگونه حمله و تهدید سایبری، بلافاصله تیم های ضربتی وارد عمل شده و از انتشار ویروس جلوگیری خواهد کرد.

معاون فاوا سازمان پدافند غیرعامل با تاکید براینکه هشدارهای لازم به دستگاههایی که زیرساختهای حیاتی را در بردارند، داده شده تا به گونه ای عمل شود که آسیبی به وجود نیاید، افزود: در شرایط فعلی در خصوص ویروس regin به نظر می رسد این ویروس در حال جمع آوری اطلاعات است و نه تخریب و حمله، اما چنانچه این ویروس وارد فاز اختلال و یا تخریب شود و برای ما محرز شود که به دنبال این حملات، تهاجم سایبری در جریان است، به طور قطع اقدامات لازم صورت می گیرد و پاسخ به آن محکم خواهد بود.

فرجی پور در خصوص اینکه هدف این ویروس چندین کشور از جمله ایران است، ادامه داد: رهنمودهای کلی برای همه دستگاههای مرتبط و زیرساختهای اصلی ابلاغ شده که در مرحله هشدار باشند و حداقل امنیت را برای خودشان داشته باشند تا هر ویروس و کرم و بدافزاری نتواند به آنها آسیب بزند.

به گزارش مهر، اواخر هفته گذشته شرکتهای امنیتی از شناسایی بدافزار رایانه ای پیشرفته از ویروس استاکس نت با نام Regin خبر دادند که در حدود ۱۰ کشور دیده شده و به طور خاص شرکت‌های مخابراتی و تجهیزات نیروگاهی و هسته ای را هدف قرار داده است.

شرکت امنیتی سایمانتک حدود ۱۰۰ نهاد را در ۱۰ کشور کشف کرده که توسط Regin آلوده شده‌اند که اغلب آنها در روسیه و عربستان سعودی قرار دارند. اما در مکزیک، ایرلند، هند، افغانستان، ایران، بلژیک، اتریش و پاکستان نیز مواردی از آلودگی به این بدافزار مشاهده شده است.

پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این خبر گفت: تاکنون گزارشی در این زمینه نداشته ایم.