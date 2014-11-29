حکم قصاص قاتل نزاع بیمارستان شهید بهشتی قم اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهم فروردین‌ماه سال جاری مقارن با ۳۰ دقیقه بامداد یک فقره درگیری و نزاع در بیمارستان شهید بهشتی قم رخ داد که در این نزاع یک نفر به قتل رسید.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته حدود نیم ساعت قبل از درگیری بیمارستان نزاع دیگری بین این افراد رخ داده بود که در این درگیری طرفین با ضربات چاقو یکدیگر را مصدوم و جهت درمان به بیمارستان شهید بهشتی می‌روند که این افراد در داخل بیمارستان مجدد با یکدیگر درگیری شده که در این درگیری الوالفضل ذکایی در اثر برخورد چاقو با شریان کاروئید گردن مصدوم و با وجود اقدامات درمانی، وی در اتاق عمل فوت می‌کند.

بر اساس اطلاعیه دادگستری کل استان قم، متهمان درگیری بلافاصله اقدام به فرار کرده و با اقدامات قضائی موثر ۱۵ روز پس از حادثه دستگیر می‌شوند.

قرار مجرمیت این افراد ۲۲ اردیبهشت سالجاری توسط بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب قم صادر و پرونده این افراد با کیفر خواست جهت صدور رأی به شعبه اول دادگاه کیفری استان ارجاع شد.

بر اساس رأی صادره در ۱۱ خردادماه ص‏، ی، ف متولد سال ۱۳۷۰ به جهت قتل مرحوم ابوالفضل ذکائی به قصاص نفس، پرداخت دیه و چهار سال حبس بواسطه شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و دیگر متهمان پرونده نیز به پنج سال حبس و شلاق و دو سال تبعید به شهرهای قائن، دره شهر، ایذه، طبس و قیدار محکوم شدند و پس با پایان تشریفات قضائی و با تقاضای قصاص توسط اولیای دم پرونده جهت استیذان بابت اجرای حکم به حضور ریاست قوه قضائیه رسید که با اجرای قصاص موافقت و پرونده اعاده شد و حکم قصاص در خصوص محکوم علیه ص، ی، ف ساعت ۶ صبح امروز شنبه در زندان مرکزی قم اجرا شد.

بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی دادگستری کل استان صادر شد و در تحقیقات صورت گرفته شب حادثه مقتول ذکائی طی تماس با یکی از برادران قاتل اظهار می‌دارد شنیده‌ام پشت سر من حرف زدی و فحش دادی که پس از بحث و فحاشی تلفنی به همراه چند نفر از دوستانش به درب منزل آنها می‌رود و در آنجا با یکدیگر درگیر می‌شوند که طرفین نزاع با چاقو مصدوم شده و درگیری مجدد در بیمارستان هم ناشی از شدت درگیری اول بوده است.