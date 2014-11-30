كوره‌ های آجرپزی اردكان گازرسانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش، پيش از ظهر يكشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه گازرسانی به يكي از روستاهاي شهرستان اردكان با ارائه آماری از شاخص‌های مصرف گاز استان یزد اظهار داشت: استان یزد در رتبه یازدهم مصرف گاز در کشور قرار دارد و این استان دومین مصرف‌کننده گاز در بخش صنعت و رتبه دوم در بخش کشاورزی به ويژه گلخانه‌ها را داراست.

وی، اردکان را دومین مصرف‌کننده گاز استان یزد ذکر کرد و يادآور شد: گازرسانی به تمام روستاهای این شهرستان با جدیت پیگیری می‌شود و امیدوارم با پیگیری‌های انجام شده، روستاهای باقیمانده شهرستان از نعمت گاز بهره‌مند شوند.

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس همچنین گازرسانی به کوره‌های آجر پزی را از لحاظ زیست محیطی بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: عملیات اجرایی گازرسانی به کوره‌های آجرپزی اردکان با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

مديرعامل شركت گاز استان يزد نيز در اين مراسم با اشاره به طرح گازرساني اجرا شده بيان كرد: براي اجراي اين طرح بالغ بر يك ميليارد و 600 ميليون ريال هزينه شده است.

منوچهر فلاح عنوان كرد: عمليات گازرساني به كوره‌هاي آجرپزي اردكان نيز در آينده نزديك انجام مي‌شود و 33 كيلومتر شبكه‌گذاري يزد براي تحقق آن انجام خواهد شد.