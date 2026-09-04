گروه هنر خبرگزاری مهر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالش‌های این هنر بپردازیم.

ادامه جنجال‌های «آرش»

در هفته گذشته اعلام شد که بر اساس جمع‌بندی نهایی و تصمیم گروه سازنده، نوید محمدزاده از ترکیب بازیگران تئاتر-ارکسترال «آرش» کنار گذاشته شد. پس از اعلام این خبر خوانش‌ها و تحلیل‌های مختلفی از علت این اتفاق در رسانه‌ها مطرح شد و برخی موضع‌گیری اخیر او در حمایت از فلسطین را دلیل این اتفاق دانستند. با این حال روابط عمومی پروژه آرش طی بیانیه‌ای دلیل این تصمیم را صرفا مشکلات شخصی و حرفه‌ای عنوان کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: خداحافظی پروژه تئاتر-ارکسترال «آرش» با آقای نوید محمدزاده به دلایل مختلف دیگر، از جمله نقض تعهدات قراردادی و رفتارهای غیرحرفه‌ای، اخلال در روند تمرینات و آماده‌سازی پروژه و به تبع آن متشنج شدن فضای تمرین و اجرای این پروژه بزرگ صورت گرفته و هیچ‌گونه مسئله سیاسی، مالی یا موضوع دیگری در اتخاذ این تصمیم دخیل نبوده است.

نوید محمدزاده هم در صفحه شخصی خود به این اقدام واکنش نشان داد و تلویحا این کار را تلاشی برای فروش بیشتر و دیده شدن نمایش دانست.

امروز نیز از طرف روابط عمومی اعلام شد در فاصله سه روز مانده به آغاز اجرا حمید صفت - خواننده که به تازگی بازیگر نیز شده است - جایگزین نوید محمدزاده در نقش افراسیاب می‌شود.

همچنین در پی ادامه انتقادات از قیمت بلیت این تئاتر-ارکسترال گروه سازنده قیمت بلیت را با ۲۰ درصد تخفیف برای فروش قرار دادند. به هر روی، جنجال‌ها و اخبار متعدد «آرش» در ۲ هفته گذشته توجه‌های زیادی را به خوب جلب کرده است؛ اقدامی که خواسته یا ناخواسته مخاطبان را بیش از قبل متوجه این نمایش کرده است.

پایان «آتش‌سوزی‌ها» با ۱۴ میلیارد فروش

نمایش «آتش سوزی‌ها» به نویسندگی وجدی معود و کارگردانی مرتضی میرمنتظمی که از روز ۳۱ تیر با بازی (به ترتیب ورود به صحنه) ستاره پسیانی، عباس جمالی، ریما رامین فر، رضا بهبودی، علیرضا جعفری، فرنوش نیک اندیش، محمدعلی ابراهیمی، فرزانه میدانی، کوثر میرزانژاد، اکبر سلمانی، مهشید زبردست، هادی احمدی و بهرام ابراهیمی در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفته بود شامگاه روز یکشنبه هشتم شهریور با مجموع ۳۹ اجرا، میزبانی از ۲۲ هزار و ۲۸ مخاطب و فروشی معادل ۱۳ میلیارد و ۹۸۸ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان به اجرای خود در این مجموعه پایان داد.

«آتش‌سوزی‌ها» یقیناً یک موفقیت به حساب می‌آید چراکه این اثر در قیاس با سه اثر پیشینی که در سالن اصلی تئاترشهر به صحنه رفته با اقبال بیشتر مخاطبان همراه بوده است. نمایش «رامسس دوم» که خود یکی از پرفروش‌ترین نمایش‌های تئاترشهر بود فروشی حدودا ۱۲ میلیاردی داشت، نمایش «باد زرد ونگوگ» فروشی حدودا ۴ میلیاردی و نمایش «ذرات آشوب» نیز کمتر از یک میلیارد فروخته بود.

همچنین می‌توانید گفتگوی تفصیلی عوامل نمایش «آتش‌سوزی‌ها» با خبرگزاری مهر را در بخش اخبار مرتبط بخوانید.

برگزاری آئین اختتامیه «روایت رحمت»

آئین اختتامیه رویداد هنری «روایت رحمت» با حضور عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، مجید مجیدی کارگردان سینما و ... با معرفی چهره های شاخص فرهنگ و هنر در حوزه بازخوانی و ترویج سیره و معارف پیامبر اعظم (ص) در تالار وحدت تهران برگزار شد.

عراقچی در بخشی از این آئین گفت: از آموزه های امام خمینی (ره) تا درس های رهبر شهید موضوع وحدت جهان اسلام مطرح بوده و همواره جزو مهم‌ترین‌ها بوده‌است و ما این وحدت را به جد دنبال می کنیم. آنگاه که از وحدت صحبت می کنیم به معنای اختلاف نداشتن نیست اما همه اینها باید در برابر زیاده خواهی ایستادگی کند و این درسی بود که مردم ایران به جهان اسلام داد.

«الکترا / پرسونا» با بازی کیت بلانشت به صحنه رفته است

نمایش «الکترا / پرسونا» به کارگردانی بندیکت اندروز در تئاتر ملی لندن به صحنه رفته است. یک تراژدی یونانی، فیلمی از اینگمار برگمان و ۲ بازی جذاب از کیت بلانشت و نینا هاس، مواد خام این ترکیب تئاتری عجیب و غریب هستند. آنچه که در انسجام فکری این نمایش کم است، با قدرت ستاره‌های آن جبران می‌شود؛ اتفاقی که به اندازه کافی مناسب است زیرا یکی از مضامین چندگانه آن خودِ بازیگری است.

هر ۲ اثر یعنی «الکترا» و «پرسونا» شخصیت‌هایی را به اشتراک می‌گذارند که با اعمال افراطی سعی در کنترل محیط خود دارند؛ هر ۲ مضامین گناه، ایده‌های جعل هویت و این حس را که شخصیت‌ها آینه یکدیگر هستند، به اشتراک می‌گذارند. با این حال، توجه به برخی شباهت‌ها یک چیز است و اینکه ۲ اثر، که به خودی خود درخشان و انقلابی هستند، بر یکدیگر نور بتابانند، چیز دیگری است.