نگرانی از اختلال در بازار اینترنت با یک مصوبه جدید/ سردرگمی کاربران

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت تدوین پیش نویس شرایط حاکم بر پروانه فعالیت شرکتهای اینترنتی و بازنگری در مجوز فعالیت ارائه دهندگان این خدمات طبق ضرب الاجل تعیین شده از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پایان آذرماه به اتمام می رسد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید شرایطی را برای فعالیت 10 سال آینده خدمات اینترنت در کشور اعلام کند که چندگانگی ارائه خدمات اینترنت موجود و سردرگمی کاربران اینترنت پایان یابد.

بدون شک مصوبه بازنگری در پروانه فعالیت شرکتهای اینترنتی یکی از مصوبات کلیدی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ساماندهی بازار اینترنت خواهد بود که جامع دیدن تمامی فعالان اینترنت در آن و گذاشتن شرایط یکسان برای آنها می تواند به موضوع توزیع چندگانه اینترنت در کشور پایان دهد و کاربران اینترنت را از سردرگمی در این بازار به دلیل وجود چندین مدل خدمات نجات دهد.

این درحالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زمستان سال 92 از بازنگری در مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت PAP( شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت) و تمدید مدت پروانه آنها به مدت 5 سال خبر داده بود که این تصمیم به دلیل جامع نبودن کل فعالیت فعالان صنف اینترنت با انتقادات بسیاری همراه بود چرا که به اعتقاد فعالان صنف اینترنت اگر هدف، ساماندهی بازار اینترنت است باید نگاهی جامع به این بخش صورت گیرد و نمی توان یک بخش از بازار اینترنت را با شرایط جدید و بخش دیگر را با نگاه قدیم ساماندهی کرد.

تقاضای صنف در بازنگری پروانه شرکتهای اینترنتی

پس از انتقاداتی که به تصمیم رگولاتوری برای بازنگری در مجوزهای اینترنت وارد شد نشستهای تخصصی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با فعالان صنف اینترنت برپا شد و در نهایت رگولاتوری اواخر سال 92 درخواست فعالان صنف اینترنت را مبنی بر جامع دیدن مجوز اینترنت پذیرفت.

براین اساس مقرر شد پروانه های فعالیت این بخش برای 10 سال آینده به نحوی تنظیم شود که نگاهی جامع به کل بخش اینترنت شود؛ از این رو پیش نویس پروانه ای در دو حوزه دسترسی و سرویس اینترنت، تهیه و برای نظرخواهی در اختیار شرکتهای دارنده مجوز فعالیت شامل ISP و ISDP و PAP ها قرار گرفت و تا پایان شهریورماه به این شرکتها زمان داده شد تا نظرات خود را اعلام کنند.

در این زمینه سازمان نظام صنفی رایانه ای در 18 بند نظرات خود و نظرات فعالان اینترنت را به رگولاتوری منتقل کرد و رگولاتوری نیز قول اعمال این نظرات را در پیش نویس مجوز شرکتهای اینترنتی داد تا علاوه بر حفظ حقوق حاکمیت و کاربران، حقوق فعالان اینترنت نیز حفظ شود.

حال با وجود پایان مهلت تدوین پیش نویس شرایط حاکم بر پروانه فعالیت شرکت های اینترنتی که از سوی وزیر ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رگولاتوری پایان آذرماه اعلام شده شنیده ها حاکی از آن است که باردیگر رگولاتوری تدوین مجوز را فقط برای شرکتهای اینترنتی PAP در دستور کار قرار داده است.

ساماندهی مجوز فعالیت فقط برای PAP ها

محمودرضا خادمی عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در مدت باقی مانده تا تدوین پروانه مجوز اینترنت، متوجه شدیم که رگولاتوری باردیگر به نظر قبلی خود بازگشته و قرار است فعلا فقط پروانه شرکتهای PAP را ساماندهی کند، گفت: این به این معنی است که ابتدا فعالیت شرکتهای PAPدر قالب یک پروانه دسترسی اپراتوری ثابت - FCP – تمدید خواهد شد و پس از آن ادامه فعالیت شرکتهای ISP و ISDP بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدام رگولاتوری به طور قطع در بازار اینترنت کشور اخلال ایجاد می کند، ادامه داد: در مجوز فعالیت شرکتهای اینترنتی PAP که شرکتهای معدودی از صنف اینترنت را تشکیل می دهند اختیارات کاملی در حوزه دسترسی و سرویس دیده شده که نگرانی سایر فعالان صنف را به همراه خواهد داشت و باعث ایجاد انحصار جدید در این بخش می شود.

نگاه دوگانه رگولاتوری به خدمات اینترنت در کشور

عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به برنامه رگولاتوری برای تصویب این مجوز به مدت 5 سال و قابل تمدید تا 10 سال آینده تصریح کرد: این اقدام با امکاناتی که در اختیار شرکتهای PAP قرار می گیرد دست فعالینی را که 10 ها سال است در حوزه اینترنت فعالیت می کنند کوتاه خواهد کرد و این مساله به معنای نگاه دوگانه رگولاتوری به ارائه خدمات اینترنت در کشور است.

رگولاتوری خلف وعده کرد

خادمی با بیان اینکه استدلال رگولاتوری برای بازگشت به همان موضع قبلی مشخص نیست به مهر گفت: هدف رگولاتوری از بازنگری در مجوز فعالیت شرکتهای اینترنتی، سرویس محور کردن این مجوزها به جای تکنولوژی محور بودن آنها است و قرار بود این مساله به صورت جامع برای تمامی خدمات اینترنتی در قالب پروانه فعالیت جدید دیده شود اما به نظر می رسد خلف وعده ای در حال انجام است.

وی با اشاره به آخرین مهلت رگولاتوری برای ارائه این پروانه به کمیسیون تنظیم مقررات تا دو هفته آینده خواستار جامع دیدن موضوع اینترنت در کشور شد و گفت: نباید این طور باشد که بازار اینترنت میان شرکتهای PAP و ISP ها و ISDP ها تقسیم و فرصت نابرابر میان این شرکتها ایجاد شود.

رفع سردرگمی کاربران با تصویب پروانه جامع اینترنت

به گفته این عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای، جامع ندیدن پروانه های اینترنتی، علاوه بر عقب ماندگی در بازار اینترنت و عدم توسعه یافتگی این بخش، سردرگمی کاربران اینترنت را نیز به همراه خواهد داشت و مقطعی دیدن فعالیت شرکتهای اینترنتی، این فرصت را از فعالان، برای برنامه های درازمدت می گیرد.

به گزارش مهر، با وجود تجربه سال گذشته رگولاتوری در حوزه قیمت خدمات اینترنت و تفاوتی که میان شرکتهای PAP و سایر خدمات دهندگان اینترنت گذاشته شد اما پس از آن ناچار به اصلاح و تصحیح این مصوبه شد بهتر به نظر می رسد از ابتدای هر مصوبه، رگولاتوری تبعات احتمالی آن را نیز درنظر گیرد تا تصحیح مصوبات به صورت مجدد در دستور کار قرار نگیرد.