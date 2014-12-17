چرا بحث ماهی تیلاپیا داغ شد؟

ارسلان قاسمی در گفتگو با مهر در مورد پرورش ماهی تیلاپیا در کشور با تاکید بر اینکه ما نیازی به پرورش این ماهی در کشور نداریم، گفت: ما باید به گونههایی که در کشور در حال پرورش هستند توجه بیشتری کنیم چراکه سرمایهگذاریهای لازم را در زمینه پرورش آنها انجام دادیم، زیرساختهای کار تقریبا آماده است، تنها باید فناوریهایمان را بهروز و شرایطمان را اصلاح کنیم.
قاسمی اضافه کرد: ما با سازمان محیط زیست هم عقیدهایم که ممکن است پرورش این ماهی در ایران به اکوسیستمهای موجود در کشور آسیب جدی وارد کند و به همین دلیل با این کار مخالف هستیم.
وی در مورد دلایل اینکه چرا بحث تیلاپیا داغ شده است؟ گفت: به اعتقاد بنده دلیل این امر آن است که واردات این ماهی به کشور بهصورت فیله انجام گرفته و چون فرآوری شده و مصرف آن سهلالوصول بوده با استقبال خوبی مواجه شده است.
قاسمی اضافه کرد: اگر ما ماهی تیلاپیا را در داخل تولید کنیم اما امکان فرآوری و عرضه آن را به همین صورتی که الان هست، نداشته باشیم این ماهی نیز به سرنوشت انواع ماهیان گرمابی و قزلآلا دچار میشود.
قاسمی با بیان اینکه قیمت تیلاپیا در بازار داخل نسبت به نقاط دیگر دنیا گرانتر است، افزود: دلیل این امر نیز نبود کنترل از سوی دستگاههای نظارتی است.
وی تصریح کرد: اگر ما قزلآلا و کپور ماهیان را نیز فیله و سپس عرضه کنیم همین استقبال از آنان میشود، امکان این کار نیز وجود دارد اما نمیدانم چه سیاستی پشت قضیه هست که فشارعجیبی وارد میشود که واردات این ماهی به کشور انجام شود.
قاسمی در مورد ادعای مسئولان مبنی بر کنترل پرورش تیلاپیا و وارد نشدن آن به آبهای کشور گفت: فرض کنید پرورش این ماهی در منطقهای که به اکوسیستم راه دارد انجام شود و استخری که پرورش در آن انجام میشود در حین کار به دلیلی آسیب ببیند که احتمالش نیز بسیار فراوان است در نهایت ماهی وارد اکوسیستم ما میشود بنابراین کنترل این مساله اصلا امکانپذیر نیست.
وی افزود: ما میتوانیم به جای پرورش تیلاپیا بر روی پرورش ماهی قزلآلا، کپور ماهیان و ماهی خاویاری تمرکز کنیم، ضمن اینکه در بسیاری از نقاط دنیا دو محصول پسته و خاویار سمبل کشاورزی ایران هستند.
قاسمی با اشاره به اینکه خاویار بومی کشور و شرایطش با اکوسیستم ما هماهنگ است، اضافه کرد: تنها اشکال آن دیربازده بودنش است ضمن اینکه تولید این ماهی در کشور آنچه باید باشد نیست.
وی تصریح کرد: ما باید پرورش ماهی خاویاری را هدفگذاری کنیم و آن را به 40 تا 50 هزار تن در سال برسانیم در حالی که میزان تولید این ماهی در کشور هم اکنون بسیار متفاوت با این رقم است.
