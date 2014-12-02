به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسانی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی که به عنوان مامور از سازمان صدا و سیما به سازمان سینمایی آمده است به احتمال فراوان برای همکاری با تیم جدید مدیران تلویزیون از دی ماه به رسانه ملی باز می گردد.

درخواست بازگشت محمد احسانی در جلسه ای که یکشنبه 9 آذرماه با حضور حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و محمد سرافراز رییس سازمان صدا و سیما برگزار شد، مطرح شده و قرار است محمد احسانی تا پایان آذرماه به تیم جدید مدیریت صدا و سیما بپیوندد.

شنیده ها حاکی از آن است که سه پست مدیریتی در شبکه 3، شبکه 5 و معاونت سیاسی برای احسانی در نظر گرفته شده و او از اول دی ماه با ماموریتی جدید در رسانه ملی حضور خواهد یافت.

البته هنوز درباره جایگزین وی در سازمان سینمایی هم تصمیمی گرفته نشده است.

بر اساس توافق صورت گرفته بین سازمان سینمایی و رسانه ملی، احسانی تا پایان آذرماه در سازمان سینمایی حضور دارد و فعالیت خود را از دی ماه در صدا و سیما آغاز می کند اما مقرر شده احسانی تا پایان سی و سومین جشنواره فیلم فجر همراه با کاروان برگزاری این رویداد سینمایی نیز باشد.

سرافراز به تازگی علی‌اصغر پورمحمدی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود برای تعاملات میان دو سازمان معرفی و بر تسریع روند این همکاری تاکید کرد.

احسانی از سال 73 تا کنون به عنوان مدیر کل اجتماعی شبکه سه سیما، قائم مقام شبکه پنج سیما (تهران)، مدیر کل طرح و برنامه معاونت سیما و مدیر کل مطالعات راهبردی با سازمان صدا و سیما همکاری داشته است. ضمن آنکه وی از سال 86 تا 87 نیز به عنوان معاون سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران خدمت کرده است.