شاهرخ فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجموع بارش ها در کل کشور از ابتدای مهرماه سال جاری تا روز گذشته ۵۹.۶ میلی متر بوده که این مقدارنسبت به میانگین بلند مدت که برابر ۳۷.۶ میلی متر بوده ۵۸.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

افزایش ۲۲ درصدی بارندگی

به گفته وی مجموع بارش ها در کل کشور از ابتدای مهرماه سال ۹۳ تا روز گذشته نسبت به سال گذشته که معادل ۴۸.۷ میلی متر بوده است ۲۲.۴ درصد افزایش داشته است.

وضعیت بارندگی در تهران نسبت به سال گذشته

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی اظهار داشت: میزان بارندگی در تهران از ابتدای مهرماه سال جاری تا روز گذشته ۵۸.۹ میلی متر بوده که این میزان نسبت به سال گذشته که برابر ۵۰.۳ میلی متر بوده ۱۷.۱ درصد افزایش و نسبت به میانگین بلند مدت که ۶۰.۹ میلی متر بوده ۳.۴ درصد کاهش نشان می دهد.

سیستان و بلوچستان کم بارش ترین استان

فاتح تصریح کرد: از ابتدای مهر ماه سال جاری تا روز گذشته به ترتیب استان های سیستان و بلوچستان با ۹۲.۲ درصد کاهش، هرمزگان با ۴۳.۸ درصد کاهش و گلستان با ۳۱ درصد کاهش کمترین میزان بارش را نسبت به مدت مشابه در میانگین بلند مدت دریافت کرده اند.

فارس پر بارش ترین استان

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی همچنین در این مدت استان های فارس با ۱۲۸.۶ درصد افزایش، کهگیلویه و بویر احمد با ۱۲۸.۶ درصد افزایش و یزد با ۱۲۶.۷ درصد افزایش بیشترین میزان بارش ها را نسبت به مدت مشابه در میانگین بلند مدت دریافت کرده اند.

کاهش ۹۸ درصدی بارش پاییز در سیستان و بلوچستان

فاتح یادآور شد: از ابتدای مهر ماه سال جاری تا روز گذشته استان های سیستان و بلوچستان با ۹۷.۳ درصد کاهش هرمزگان با ۷۹.۲ درصد کاهش و بوشهر با ۳۳ درصد کاهش نسبت به سال گذشته کم بارش ترین استان ها بوده اند.

چهارمحال و بختیاری بیشترین بارش

وی افزود: در این مدت استان های چهارمحال بختیاری با ۱۵۴.۲ درصد افزایش آذربایجان شرقی با ۱۴۷.۱ درصد افزایش و اردبیل با ۱۴۳.۷ درصد افزایش پربارش ترین استان ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بوده اند.

بارش ها در سیستان و هرمزگان زمستانه است

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی اظهار داشت: البته استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان به صورت نرمال در فصل پاییز بارش چندانی دریافت نمی کند و عمده بارش های این استان ها زمستان است بنابراین امیدواریم در فصل زمستان کاهش بارش در این استان ها جبران شود.

بارندگی نرمال در ۳ ماهه آینده

فاتح تصریح کرد: براساس پیش بینی های پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد در سه ماهه آذر، دی و بهمن ۹۳ بارش در کل کشور در حد نرمال است اما از نیمه دوم اسفند ۹۳ تا اوایل بهار سال آینده در برخی مناطق غربی تا سواحل شمال کشور انتظار داریم بارش ها به مقدار جزئی کمتر از حد نرمال باشد.

افزایش یک درجه ای دما در جنوب و غرب کشور

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی تاکید کرد: از نظر دمایی در سه ماهه آذر، دی و بهمن ۹۳ مناطق جنوبی تا غربی کشور یک درجه افزایش دمایی خواهندداشت اما در مناطق شرقی و شمالی کشور دما در حد نرمال خواهد بود.

فاتح یادآور شد: البته از آنجایی که میانگین دمایی در کشور در دهه اخیر نسبت به میانگین بلند مدت به طور کلی افزایش یافته است لذا افزایش یک درجه ای دما به صورت طبیعی اتفاق می افتد و در واقع می توان گفت که در این مدت دما در حول و حوش دمای نرمال خواهد بود.

یک فصل بارندگی مناسب کمبود آب کشور را جبران نمی کند

به گفته وی اگرچه در حال حاضر اعداد و ارقام نشان می دهد که بارش ها در کل کشور روند بهتری نسبت به سال گذشته دارد اما نمی توان انتظار داشت که کسری منابع آب کشور در کوتاه مدت جبران شود چراکه سفره های آب تخلیه شده فعلی در طول سالیان متوالی تغذیه شده اند و امکان اینکه با یک فصل بارندگی مناسب و ترسالی این کمبود آب جبران شود وجود ندارد.

تغییر الگوی بارش در کشور

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی یادآور شد: همچنین الگوی بارشی در کشور در سال های اخیر از بارش های تدریجی و منجمد (برف) به دلیل کاهش پوشش گیاهی و توسعه شهرها به بارش های سیلابی و یا خشکسالی های ناگهانی تغییر کرده که به همین دلیل انتظار پر شدن سفره های آب زیرزمینی در یک فصل بارش کوتاه مدت وجود ندارد و مسئولان و مردم نباید بدون توجه به این موضوع نسبت به صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف آب بی توجه باشند.

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