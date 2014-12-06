وجود 55 درصد از کل صنایع استان سمنان در شهرستانهای گرمسار و آرادان

شهرام پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در حال حاضر با احتساب شهرک صنعتی علی آباد، 990 واحد صنعتی در شهرستان گرمسار و آرادان فعالیت می کنند، تصریح کرد: 55 درصد از کل صنایع استان سمنان در این منطقه واقع شده است.

وی تاکید کرد: بازدیدهای مسئولان و استاندار از واحدهای فعال کاری بسیار شایسته است اما لازم است از واحدهایی که بابیش از 300 کارگر در طی شش ماه اخیر به دلیل ورشکستگی تعطیل شده اند نیز بازدید به عمل آید.

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان گرمسار تصریح کرد: چارت سازمانی ادارات باید به نسبت استقرار واحدهای صنعتی در شهرستان صورت پذیرد.

پرویز با تاکید بر اینکه سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان زمین های شهرک های صنعتی را که به فروش رسانده اند باید به هیئت امنا تحویل دهند توضیح داد: مطابق قانون باید تمام زیر ساخت های لازم شهرک های صنتعی فجر و جنت آباد آماده شود و سپس تحویل شرکت خدماتی شهرک شود.

وی با یادآوری اینکه ظرفیت صادرات 500 میلیون دلار پایه های نفتی در شهرستان گرمسار وجود دارد که صادرات آن از تهران در پالایشگاه ها انجام می شود بیان داشت: شهرک صنعتی جنت آباد مجهزترین آزمایشگاه نفتی را دارد که می توان از آن به جای آزمایشگاه های نفتی تهران استفاده کرد.

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان گرمسار اعلام کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی که دربین صنعتگران شهرستان حتی شرکت های بزرگ به وجود آمده است، هشت پرونده مالیاتی هم اکنون در اداره مالیات به دلیل ورشکستگی شرکت ها وجود دارد و این درصورتی است که باتوجه به تعطیلی شرکت های مذکور برای آنها باز هم مالیات تعیین شده است.

پرویز در خاتمه گفت: طی شش ماه گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات شدید مالی به ورشکستگی رسیده اند و با تعطیل شدن آنها کارگران زیادی بیکار شده اند.