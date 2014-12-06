عباس شعری مقدم در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران در سال جاری، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 6 میلیارد دلار انواع محصول پتروشیمی توسط ایران به بازارهای جهانی صادر شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری درآمدهای ایران از محل صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری به حدود 12 میلیارد دلار افزایش یابد، تصریح کرد: تحقق اهداف صادرات محصولات پتروشیمی در گرو تامین کامل گاز مجتمع‌های پتروشیمی به ویژه در فصل زمستان است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه اگر گاز مورد نیاز صنایع پتروشیمی زمستان سال‌جاری به طور کامل تامین شود، اهداف صادرات پتروشیمی هم محقق می‌شود، اظهار داشت: با این وجود، کاهش گازرسانی در کاهش درآمدهای ارزی صادرات محصولات پتروشیمی تاثیر گذار است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سئوال مهر که آیا سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام در کاهش درآمدهای ارزی حاصل از پتروشیمی هم تاثیرگذار است؟ توضیح داد: تغییرات قیمت نفت در آن دسته از پتروشیمی‌ها که از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده می‌کنند، تاثیر قابل توجهی ندارد.

شعری مقدم با تاکید بر اینکه پتروشیمی‌های گازسوز تابع کاهش قیمت جهانی نفت نیستند، اظهارداشت: در بازار آمریکا هم با وجود کاهش بهای نفت، اما بهای گاز طبیعی با افزایش قیمت روبرو شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه اما در آن دسته از پتروشیمی‌ها که از سوخت مایع و نفتا به عنوان خوراک استفاده می‌کنند، کاهش قیمت جهانی نفت تاثیر گذار است، خاطرنشان کرد: کاهش قیمت جهانی نفت در این دسته از پتروشیمی‌ها منجر به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات خواهد شد.