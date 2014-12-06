تردد زوار در مرز شلمچه پس از شش ساعت از سر گرفته شد

حجت الاسلام عادل رويوران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: شامگاه گذشته بعد از مسدود شدن شش ساعته دروازه عراق از سوي مسئولان مرزباني عراقي كه به دليل ازدحام، شلوغي و بي نظمي اتخاذ شده بود، آيت الله سید محمد علی موسوي جزايري نماينده ولي فقيه در استان به همراه شوراي تامين، معاون سازمان حج و زيارت كشور و ديگر مسئولان وارد خاك عراق شده و با استاندار بصره به گفتگو پرداختند.

وي افزود: با رايزني هايي كه انجام شد خوشبختانه بعد از وقفه شش ساعته و با وساطت آيت الله جزايري و مسئولان مذكور، مرز مجددا گشوده شده و زوار هم اكنون در حال تردد هستند تا خود را به مراسم بزرگ اربعین حسینی در کربلا برسانند.

رئيس تبليغات اسلامي خرمشهر با بيان اينكه به دليل ازدحام بيش از حد جمعيت در مرز ايران، كريدور خروجي كاملا بسته شده است، به مردم توصيه كرد: فعلا زوار به مرز شلمچه مراجعه نكنند چرا كه مراحل خروجي زوار از سوي عراق بسيار به كندي در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مرز شلچمه، جمعيت انبوه به اندازه اي است كه فعاليت هاي خدماتي جوابگوي نياز اين همه جمعيت نيست و انتظار مي رود مردم در روزهاي آينده به تدريج به مرزهاي جنوب و جنوب غربي مراجعه كنند