به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر شنبه در دیدار با خانواده شهید ابراهیم یزدانپرست اظهار داشت: شهدا برای حفاظت و حراست از این مرز و بوم با آخرین قطره خون خود جنگیدند و ایستادگی کردند و امنیت و آرامش امروز کشور خود را مدیون شهدا و رشادت‌های آنها هستیم.

وی به ارزش و جایگاه ویژه خانواده شهدا اشاره کرد و با تاکید بر لزوم حفظ شان و جایگاه خانواده شهدا، اضافه کرد: کیفیت خدمات‌دهی به خانواده شهدا باید افزایش یابد و از همه توان و ظرفیت‌ها برای ارائه بهترین خدمات به شهدا باید استفاده کنیم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه نباید کم‌کاری را در ارائه خدمات به خانواده شهدا شاهد باشیم، تصریح کرد: به منظور شناسایی مشکلات و رفع دغدغه‌های خانواده‌های شهدا باید همه مسئولان در منزل شهدا حضور یابند و از احوال و وضعیت خانواده شهدا با خبر باشند.

وی بر تلاش ویژه همه مسئولان برای رفع گرفتاری‌های خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگران تاکید کرد و ادامه داد: باید بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات به خانواده شهدا ارائه شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر در این دیدار از تلاش‌های صورت گرفته برای ارائه خدمات مناسب به خانواده شهدا خبر داد و بیان داشت: ساماندهی گلزارهای شهدا در نقاط مختلف استان یکی از برنامه‌هایی است که به صورت جدی در پی آن هستیم.

حجت‌الاسلام ابراهیم تشکری از تلاش برای جلب رضایت‌مندی خانواده شهدا در ابعاد مختلف خبر داد و تصریح کرد: با بازدیدهای مکرر و مستمر تلاش داریم تا در راستای رفع مشکلات خانواده شهدا تلاش کنیم.