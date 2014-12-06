واکنش سازمان نظام مهندسی تهران به تخریب کاخ ورسای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است:
بدینوسیله به اطلاع می رساند به دنبال انتشار خبر تخريب «بزرگترين خانه تاريخي تهران»، معروف به «كاخ ثابت پاسال» يا «كاخ ورساي ايران»، بناي ارزشمند، تاريخي و برجستهاي كه تاكنون دربارهی آن كمتر خبري منتشر شده است، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، بر اساس رسالت فنی و حرفهای خود در قالب و چهار چوب مباحث و مقررات ملی، با مشاهده حذف و زوال خانههای تاریخی تهران متوجه وجود خلا و فصل نانوشتهای در میان مباحث و آئین نامههای متعدد شد و آن حفظ الگو فعالیت معماران، شهرسازان و اصحاب انشا بنا گذشتهی شهر تهران است، تا شاید بتواند تن رنجور و بیمار معماری و شهرسازی سنتی این شهر و میراث پدران را احیا نماید.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر این باور است که هويت فرهنگی و بافت تاريخی شهر با انسانها زنده میماند و پايدار میشود و تقليد کورکورانه و غيرکارشناسی از مظاهر تجدد، شهر را به سمت بی هويتی و نابودی سوق میدهد. بیشک ساخت برجي ۹ طبقه و با كاربري تجاري، اداري و مسكوني و با تراكم ساختماني ۴۴۰ درصد و حداقل ضريب سكونت ۵۰ درصد، انجام گودبرداري عظيم در اين خانهی تاريخي عدم توجه به توصيهی اكيد و چندينبارهی رهبر معظم انقلاب و نص صريح قانون، مبني بر حفظ و حراست از باغات و فضاي سبز، دست درازي بر مال غير و بيتالمال است. اگر احیای بناها با تغییر کاربری مناسب صورت گیرد، بیتردید میتوان اذعان داشت که حفظ و احیای بناهای تاریخی نه تنها تهدید محسوب نمیشود بلکه از منظر معنوی، هنری، معماری، تاریخی و البته اقتصادی فرصت مناسبی برای کشور محسوب شده و این تازه نقطهی شروع است.
کمیسیون ماده ۵ میبایست از افتادن به دام مسایل روزمره پرهیز کند تا از هرج و مرج و آشفتگی رفتارها و تصمیمات پیشگیری شود. باید توجه داشت که دگرگون کردن بناهای تاریخی و فرهنگی، موجب دلزدگی عموم مردم میشود.
به جاست که میراث فرهنگی در جهت توسعه فرهنگی عمل کرده و این امر محقق نمیشود مگر با نگاه تخصصی به این آثار.
مسئولان امور شهری باید بدانند با اهمیت دادن به آثار و بناهای تاریخی راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی نیز هموار خواهد شد. بناهای تاریخی بخشی از اقتصاد مقاومتی کشور هستند که میتوانند جذب توریست و در نتیجه جلب منابع مالی و ایجاد زندگی شاداب برای شهروندان داشته باشند. از همین رو بیتوجهی به حفاظت از بناها و آثار تاریخی پایتخت و تخریب آنان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
سازمان میراث فرهنگی موظف است با رسیدگی هر چه سریعتر به موضوع تخریب بنای مذکور، با هدف حفاظت از بنای تاریخی پایتخت، همکاریها و تعاملات خود را با سایر نهادهای دولتی گسترش دهد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خواستار رسیدگی به پروندهی مسببان اینگونه تخریبها است. به عنوان متخصصان و پژوهشگران حوزهی معماری و شهرسازی، ضمن توصیه به صاحبمنصبان و مسؤولان غیرمتخصص بر ضرورتِ توجه کافی و جدی گرفتن نظرات کارشناسی متخصصان، تأکید میکنیم که استمرار این روند نه تنها منجر به تخریبِ ریشههای تاریخی و فرهنگی خواهد شد و روش و منشِ سوداگرانه را جایگزین رفتارهای مدنی، معنوی، و عقلایی خواهد کرد، بلکه در تشخیص و تأمین نیازها و اقتضائات نسلهای آینده نیز ناکامی غیرقابل جبرانی به بار خواهد آورد.
از همین رو به جاست که مسئولان و نهادهای تصمیم گیرنده و قانونگذار شهر تهران برای حفظ این سرمایههای ملّی در برنامهریزیهای شهری تجدید نظر کنند. لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ضمن محکوم کردن تخریب این بنا آن را ضربهای جبران ناپذیر به فرهنگ معماری قلمداد کرده و از مسئولین امر تقاضای ثبت این بنا در فهرست آثار ملی کشور و رفع کاربری این ساختمان به عنوان مختلط تجاری، اداری، مسکونی در طرح تفصیلی جدید شهر تهران را خواستار است.
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