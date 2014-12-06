جشنواره فیلم مقاومت به گرجستان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم مقاومت ایران به همت رایزنی فرهنگی کشورمان، 24 آذرماه در شهرهای تفلیس، کوتایسی و باتومی در گرجستان برگزار میشود.
جشنواره فیلم مقاومت ایران در گرجستان به همت رایزنی فرهنگی ایران در گرجستان برگزار میشود. این جشنواره فرهنگی و هنری به مدت چهار روز در شهرهای تفلیس، کوتایسی و باتومی دایر خواهد بود.
چهار فیلم سینمایی «استرداد»، «فرزند چهارم»، «روزهای زندگی» و «تنهای تنهای تنها» با هماهنگیهای صورت گرفته در سالن اجتماعات چهار دانشگاه «تئاتر و سینمای تفلیس»، «ایلیا»، «دولتی تفلیس» و «گرجستان» در تفلیس به نمایش گذاشته خواهد شد.
این جشنواره با مشارکت سرکنسولگری ایران در باتومی، انجمن دوستی ایران و گرجستان و معاونت فرهنگی شهرداری کوتایسی همزمان با تفلیس در شهرهای کوتایسی و باتومی گرجستان برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این جشنواره معرفی سینما و هنر فیلمسازی در کشورمان و پرداختن به روحیه مقاومت مردم ایران در مواجه با سختیها و مقاومت در مقابل حضور بیگانگان است.
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