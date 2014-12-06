مرحله چهارم اولین دوره مسابقات سوپرلیگ دارت استان مرکزی برگزار شد

سعید غلامی فر روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به دلیل رقابت فشرده ورزشکاران و امتیازات نزدیک به هم این دوره از مسابقات جذابیت ویژه ای داشت، گفت: این دوره از مسابقات با حضور هفت زن اراکی و ۱۳ ورزشکار مرد برگزار شد.

وی با اشاره به امتیازات شرکت کنندگان تا پایان مرحله چهارم، افزود: در این مرحله شهین ابوالحسن پور با ۲۲ امتیاز، بهناز قربانی، احترام رحیمی و معصومه نوذر نودهی هر یک با ۲۰ امتیاز، آرزو غفاری با ۱۸ امتیاز، الهام ترکما و سعیده شعائی هر کدام با ۱۴ امتیاز نفرات برتر تا پایان این مرحله شدند.

رئیس انجمن دارت استان مرکزی ادامه داد: در بخش آقایان محمدعلی روشن بين با ۳۸ امتیاز، محمد کلهر با ۳۶ امتیاز، علیرضا ایزدی و صالح روشن بین هر کدام با ۳۴ امتیاز، حسین اعرابی با ۳۲ امتیاز، امیر بیراموند با ۳۰ امتیاز و سلمان شهباز پور با ۲۸ امتیاز نفرات برتر تا پایان مرحله چهارم شدند.

غلامی فر با بیان اینکه مرحله پایانی این دوره از مسابقات ۲۸ آذر ماه برگزار می شود، تصریح کرد: این مسابقات با حضور بانوان و آقایان شرکت کننده در سالن پایگاه قهرمانی مجموعه ورزشی شهدای پنج مرداد برگزار می شود.