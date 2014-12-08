توافق حوثیها و جدایی طلبان جنوب یمن درخصوص تشکیل دولت فدرالی

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد عبدالسلام" سخنگوی انصارالله یمن در گفتگو با روزنامه "السیاسه" کویت اعلام کرد که بر اساس مذاکراتی که میان نمایندگان این جنبش با برخی از رهبران جدایی طلبان جنوب یمن از جمله "علی ناصر محمد" و "علی سالم الابیض" از رؤسای جمهوری اسبق یمن جنوبی انجام شده است، توافقاتی درخصوص ایجاد یک دولت فدرالی صورت گرفته است.

سخنگوی انصارالله یمن در ادامه تاکید کرد که مساله یمن جنوبی یک مساله داخلی است که باید در همین چارچوب حل و فصل شود و گروههای خارجی تنها از دید منافع خود به این مساله نگاه می کنند.

وی همچمنین درخصوص عملیات ویژه نظامیان آمریکایی در استان شبوه یمن برای آزادسازی گروگان آمریکایی از دست القاعده اعلام کرد که این عملیات بمثابه مداخله در امور داخلی یمن و نقض حاکمیت این کشور محسوب می شود.