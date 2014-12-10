جاده بی پایان عبدالخان - بستان/ پروژه ۸ ساله نیمه تمام رها شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر عبدالخان به بستان از سال ۸۷ توسط شركت نفت به عنوان پروژه در اختیار شركت پیمانكاری قرار گرفت ولی این شركت پیمانكار نیز پس از مدتی ترك كار كرده و راه بستان ناتمام می ماند. جاده عبدالخان - بستان مسیر تردد ماشین های شرکت نفت بود و به همین علت بازسازی آن به این شرکت واگذار شده است. بازسازی این جاده به طول ۱۷.۵ کیلومتر از سال ۸۶ آغاز شده، زیرساخت آن به‌ طور کامل به پایان رسیده و فقط در مرحله روکش و آسفالت قرار داشت.

پیش از این مدیر راه و ترابری شوش دانیال (ع) پارسال در خصوص فرسودگی جاده عبدالخان به بستان گفته بود كه این جاده توسط شرکت نفت در حال ساخت و ساز است و تا پایان امسال به بهره‌ برداری می‌رسد.

چند سالی است که مسیر عبدالخان - بستان به دلیل تردد ماشین ‌های سنگین شرکت نفت و سایر وسایل حمل بار فرسودگی پیدا كرده و چاله‌ های موجود در این جاده منجر به تصادفات متعددی شده و جان چند نفر را گرفته است. شرکت نفت هر سال وعده بهره‌ برداری این جاده را می‌دهد اما با گذشت هشت سال از آغاز کار این پروژه هنوز خبری از بهره ‌برداری نشده است.



شانه خالی كردن راه و شهرسازی

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار مهر می گوید: جاده ترانزیتی اهواز – اندیمشك یكی از شریان های اصلی و حیاتی راه های كشور به حساب می آید و اهمیتی استرات‍ژیك دارد.

سید راضی نوری می افزاید: مسیر عبدالخان به بستان از مسیرهای فرعی به شمار می رود كه از جاده ترانزیت اهواز اندیمشك شروع و تا بستان ادامه یافته و به بازار چذابه می رسد.

وی با بیان اینكه راه اندازی مسیر عبدالخان – بستان، باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نیز می شود، می افزاید: راه اندازی این مسیر باعث كوتاه تر شدن و ارتباط با بازارچه مرزی چذابه می شود. همچنین تردد بسیاری از روستاهایی كه در این مسیر واقع شده اند نیز راحت تر می شود.

نماینده مردم شوش در مجلس اظهار می كند: همچنین با وجود طرح توسعه زمین های كشاورزی شوش، این مسیر می تواند نقش مهمی در حمل و نقل كالاهای كشاورزی ایفا كند.

نوری می گوید: نگهداری از راه به عهده سازمان راه و شهرسازی است كه نباید نسبت به وظیفه خود شانه خالی كند و باید به عنوان متولی امر وارد شود. راه و شهرسازی استان باید پیگیری كند كه چرا این مسیر نیمه تمام مانده است. هم اكنون بسیاری از شهروندان روستایی و فرهنگیان از این بابت گله دارند.



نفت هشدارها را جدی نمی گیرد



جهانبخش امانی، معاون راهداری اداره كل راه و شهرسازی استان نیز در این باره به خبرنگار مهر توضیح می دهد: این مسیر از سمت شوش ۲۴ كیلومتر است كه بخش های زیادی از آن آسیب دیده و در قسمت هایی نیز بر روی جاده قبلی كه ما ساخته بودیم، افتاده است.

وی توضیح می دهد: در قسمت شوش جاده ای وجود ندارد كه بخواهیم آن را لكه گیری كنیم و بیشتر شنی، خاكی و آماده روكش آسفالت است اما در قسمت سوسنگرد همین حالا در حال انجام دادن لكه گیری ها هستیم.



امانی یادآور می شود: تا كنون شش بار با مسئولان محلی و نمایندگان شهرستان سوسنگرد و شوش در این باره جلسه گرفتیم. حتی یك بار این جلسه با حضور معاون استاندار برگزار شد. اما متاسفانه در جلساتی كه تشكیل دادیم شركت نفت تنها مشاوران یا كارشناسان دست چندمشان را فرستاده و هشدارهای ما را جدی نمی گیرد.

معاون راهداری اداره كل راه و شهرسازی استان تاكید می كند: تنها راه این است كه شركت نفت پیمانكار این پروژه را خلع ید كند تا فكری برای آن انجام دهیم. پس از آن از اعتبارات استان یا ملی برای بازسازی این راه می توان استفاده كرد.

احمد ناصر، رئیس راه و شهرسازی شوش نیز ضمن نارضایتی از وضعیت این مسیر گفت: این مسیر در حوزه شوش، ۱۷ كیلومتر است. سال ۸۶ حدود چهار كیلومتر جاده به عرض ۱۱ متر را كامل انجام دادیم. ارتفاع جاده نیز بالا بردیم و در واقع اقدامات لازم در خصوص آسیب پذیرترین نقطه مسیر را انجام دادیم.

وی می افزاید: سال بعد ازآن نیز برای ادامه كار برنامه داشتیم اما از سال ۸۷ این مسیر به صورت پروژه در اختیار شركت نفت قرار گرفت. در حوزه شوش زیرساخت جاده كار شده و فقط تسطیح و قیرپاشی و آسفالت آن باقی مانده است.

ناصر ضمن ابراز تاسف تاكید می كند: متاسفانه ماشین ‌های شركت نفت با ترددشان به سمت بازارچه مرزی كه تناژ بالایی را حمل می كنند، برای اینكه در دام پلیس راه نیافتند از این مسیر می روند به همین دلیل هم اكنون این مسیر چاله چوله های زیادی دارد و غیرقابل تردد شده است.



صدای روستاییان به جایی نرسید

اهالی روستاهای مسیر عبدالخان از وضعیت وجود جاده بسیار گله دارند و بارها شكایت خود را به گوش مسئولان رساندند اما هیچ كدام از این شكایت ها به نتیجه نرسید.

مجبل خاكجسته، دهیار پیشین روستای حسین ناهض از توابع بخش شاوور كه در این خصوص فعالیت بسیاری داشته است، می گوید: مسیر روستاهای غرب كرخه بخش شاوور شامل روستاهای دهستان سیدعباس است.

وی می افزاید: در گذشته نامه ای با امضای اهالی بسیاری از روستاها، اعضای شورای شهر عبدالخان و فرماندار شهرستان شوش و نماینده مجلس تهیه و برای مسئولان استانی از جمله دفتر نماینده ولی فقیه در استان ارسال شد.

خاكجسته یادآور می شود: نمایندگان مردم شوش و سوسنگرد در مجلس بارها در این خصوص از پیمانكار دعوت كردند كه در جلسه ای با آنها شركت كنند اما گویا این جلسه انجام نشد.

این فعال روستایی می گوید: بنا به دلایلی كه نمی دانیم، پیمانکار از كار دست كشید و حالا حدود هشت كیلومتر از راه خراب مانده است. این شركت از آبان ماه پارسال تا حالا ترك كار كرده است.

خاكجسته بیان می كند: تاكنون چندین روستا در این خصوص شكایت كرده اند. این مسیر در زمستان ها مشكلات زیادی برای روستاییان ایجاد كرده و در سال های اخیر منجر به تصادفات مرگباری شده است. روستای ابوغریب، حسین ناهض و بیت موزان از جمله روستاهای درگیر با این جاده هستند.



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قاسم منصور آل كثیر

