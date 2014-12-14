هفت سایت آبشیرین کن در هرمزگان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور عنوان کرد: در حال حاضر شرکت اب و فاضلاب روستایی هرمزگان ۱۱ سایت ابشیرینکن با تولید ۹ هزار و ۲۰۰ متر مکعب آب در شبانه روز که آب شرب جمعیتی بالغ بر ۷۵ هزار نفر در ۶۲ روستا را تامین میکند، دست بهره برداری دارد.

وی ادامه داد: همچنین هفت سایت آبشیرین کن با حجم ۱۹ هزار و ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز در دست احداث است که با تکمیل این آبشیرین کن ها مشکل آب شرب ۱۲۳ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ هزار خانوار مرتفع می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: تعداد شش سایت آبشیرین کن با حجم ۸ هزار مترمکعب تولید آب در شبانه روز در مرحله انتخاب سرمایه گذار و مدیریت اجرا است.

حمزه پور با تاکید بر این موضوع که با احداث این شش سایت آبشیرین کن آب شرب ۶۷ روستا مرتفع می شود نیز اظهار کرد: با تکمیل و اجرای کامل این آبشیرین کن ها تا پایان سال ۹۴ تعداد سایت های بهره برداری شده این شرکت از ۱۱ سایت فعلی به ۲۴ سایت افزایش خواهد یافت که مجموع تولید آب این سایتها به ۳۶ هزار و ۲۵۰ متر مکعب خواهد رسید.

وی اضافه کرد: با راه اندازی این آبشیرینکن ها تعداد ۲۵۲ روستا با جمعیتی بالغ بر ۲۲۰ هزار نفر تحت پوشش تامین آبشرب از طریق آبشیرینکن قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در ادامه با اشاره به اینکه استان هرمزگان نیز مانند سایر استان های کشور با کمبود آب مواجه است گفت: شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان هرمزگان مانند کمبود بارش های فصلی و وجود دشت های شور سبب محدودیت در منابع آب شده است.

حمزه پور در پایان با توضیح اینکه مجاورت هرمزگان در کنار دریا یک امتیازات بسیار خوب برای این استان در زمینه تولید آبشیرین محسوب می شود بیان کرد: در برخی از مناطق به دلیل شوربودن سفره های آب زیرزمینی، خشکسالی و ...امکان تامین آب جز احداث ابشیرین کن و استفاده از آب دریا وجود ندارد که باید قدردان این نعمت بود.