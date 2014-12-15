غفلت تاریخی از توسعه مناطق شمالی/ رویای هاب اقتصادی و انرژی کرانه خزر

به گزارش خبرنگار مهر، نگاه تک بعدی به توسعه استانهای شمالی سبب شده تااز ظرفیتهای موجود در این مناطق استفاده نشود و همواره چرخ توسعه پایدار و همه جانبه در این استانها لنگ بماند.

درحالی، سیمای استانهای شمالی در افق چشم انداز توسعه ۱۴۱۴، منطقه ای توسعه یافته، سبز با صنعتی مدرن، اقتصادی چندبعدی و حامی امنیت غذایی کشور ترسیم شده که تحقق این اهداف مستلزم رفع موانع است.

بر اساس افق چشم انداز ۱۴۱۴ قرار است، منطقه یک کشور (استانهای شمالی)، منطقه ای، توسعه یافته و پایدار با هویت بومی، ایرانی - اسلامی، نماد اقتصاد، جامعه ای شبکه ای و دروازه فراملی در شمال ایران باشد.

اقتصادی چند بعدی، حامی امنیت غذایی کشور، صنعت مدرن، خدمات برتر با تاکید بر گردشگری بر پایه فناوری پیشرفته، دانش بنیان و نوآور، بالنده و آینده نگر و سازمان فضایی متعادل و متوازن از راهبردهای افق توسعه استانهای شمالی است

علی احسانی معاون برنامه ریزی استاندار مازندران در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید:اقتصادی چند بعدی، حامی امنیت غذایی کشور، صنعت مدرن، خدمات برتر با تاکید بر گردشگری بر پایه فناوری پیشرفته، دانش بنیان و نوآور، بالنده و آینده نگر و سازمان فضایی متعادل و متوازن، دارای تعامل پویا و اثر بخش ملی و بین المللی با مردمی سالم، مسئولیت پذیر و با نشاط و برخودار از امنیت، ایمنی، رفاه و منزلت اجتماعی از راهبردهای افق توسعه استانهای شمالی است.

وی بیان داشت: در بعد نظام فرهنگی و اجتماعی در افق ۱۴۱۴، استانهای شمالی، منطقه ای منسجم و با کیفیت در بستری از ساختار فضایی شبکه ای با مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، مبتنی بر ارتباطات و فن آوری اطلاعات خواهد بود.

وی بیان داشت: همچنین در راستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور، جهت گیری های آمایش سرزمین و ویژگیهای منطقه وظایف اصلی منطقه به ترتیب بر پایه توسعه کشاورزی، صنعت، گردشگری و قالبهای تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی، توسعه علم و فناوری ترسیم شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران در ترسیم برنامه چشم انداز توسعه استان مازندران گفت: مازندران در افق ۱۴۱۴، استانی پیشرفته و پایدار، نماد اقتصاد – جامعه شبکه ای و دروازه ملی شمال ایران با ساختار مستحکم محیط زیست زاینده و پویا، اقتصاد چند بعدی دانش بنیان به محوریت منابع طبیعی و کشاورزی پایدار حامی امنیت غذایی کشور خواهد بود.

وی بیان داشت: بر اساس این برنامه، مازندران نگین سبز ایران، سرزمینی سرشار از آسایش، امنیت، ایمنی و رفاه و منزلت اجتماعی بر بنیان هویت های اساطیری – علوی در شمال ایران است و در دریا صنایع مختلفی ماند صنعت گردشگری، دریانوردی، کشتیرانی و غیره وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته احسانی، همچنین در گردشگری، نگاهمان گردشگری طبیعی و سلامت بوده و در حوزه منابع انسانی، با نگاه فناوری اطلاعات مدنظر است که تفاوت فاحشی با نگاه گذشته دولت ایجاد شد.

وی با بیان اینکه، شمال کشور می تواند قطب تولید انرژی کشور باشد و با توجه به اینکه محور فعالیتها کشاورزی است، گفت: باید تحقیقات بنیادی و کاربردی توسعه یابد.

احسانی، استفاده از علم بنیادی و تکنولوژی در خدمت کشاورزی با فناوریهای مناسب را از دیگر راهبردها بیان کرد و گفت: استفاده از فناوریهای بخش کشاورزی، مکانیزه کردن و رقابتی کردن محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

وی توجه به معماری و ساخت و سازهایی که در مناطق شمالی در دست اقدام است، را امری ضروری برشمرد و گفت: این ساخت و سازها مطابق با محیط زیست باید انجام شود، همچنین بحث استفاده از معادن و صنعت باید با نگاه آمایش سرزمین تطابق داشته باشد و در کنار آن مدیریت یکپارچه و منسجم در زمینه پسماند باید در منطقه مورد توجه قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران تاکید کرد: ساخت و سازهای حوزه شمال باید به تناسب ظرفیت آبی و خاکی مناطق مدنظر باشد و حفظ عناصر پایه مانند آب، خاک و جنگل بسیار با اهمیت است.

استان گیلان در افق ۱۴۱۴ با بهره گیری بهینه از توانمندیها، فرصتها و با تسلط بر تنگناها و تهدید، منطقه ای توسعه یافته با هویتی بومی، ایرانی – اسلامی خواهد بود. استان گیلان نیز در افق ۱۴۱۴ با بهره گیری بهینه از توانمندیها و با تسلط بر تنگناها و تهدید، منطقه ای توسعه یافته با هویتی بومی، ایرانی – اسلامی خواهد بود و در این افق، استان گیلان بر پایه فناوری پیشرفته، نوآور، بالنده و آینده نگر بوده که از جایگاه ممتاز در کشور و منطقه و کشورهای همجوار برخوردار است.

محمدحسین اصغریان معاون برنامه ریزی استاندار گیلان نیز در حاشیه نشست بررسی چشم انداز توسعه مناطق ساحلی شمالی در نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موانع تحقق اهداف برنامه چشم انداز استانهای شمالی گفت: درباره تهیه سندهای چشم انداز دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که یک گام برای رفع مشکلات برداریم؛ یعنی چشم انداز، رفع مشکلاتی است که اکنون با آن مواجه هستیم.

وی بیان داشت: فرض کنیم مشکلات ما عدم بهره وری کشاورزی، درصد بالای بیکاری و یا عقب ماندگی در حوزه صنعت باشد و بر اساس دیدگاه اول، باید مشکلات این بخش ها رفع شود.

اصغریان یادآور شد: بر اساس دیدگاه جامع تر، چشم انداز ایده آل و آرمانی مبتنی بر مزیت ها و استعدادها باید ترسیم شود و اگر بخواهیم از این دیدگاه نگاه کنیم، استانهای شمالی چند ویژگی خاص دارد که اقتصادشان می تواند متنوع و چند بعدی باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان با بیان اینکه استانهای شمالی در زمینه کشاورزی، گردشگری، صنعت و برمبنای فعالیت های دریای محور دارای مزیت هستند، گفت: از نظر منابع زیرزمینی و نفت و گاز نیز دارای نعمات خدادادی و پتانسیل هایی هستیم.

وی یادآور شد: آن چیزهایی که سهل الوصول تر به نظر می رسد، ظرفیتهایی است که دریا در اختیار ما قرار داده و باید در سند چشم اندازبه آن توجه شود.

تاکنون استفاده ما از دریا، همان شیوه ۵۰ سال قبل بوده است و هیچ توفیقی در این زمینه بدست نیامده است وی با اشاره به اینکه تاکنون استفاده ما از دریا، همان شیوه ۵۰ سال قبل بوده است و هیچ توفیقی در این زمینه بدست نیامده است، اظهار داشت: بحث دیگر، گردشگری بوده که سریعتر می تواند رشد کند و ما را به نتیجه برساند.

اصغریان بیان داشت: در مراحل بعدی می توان مکانیزه کردن، افزایش بهره وری کشاورزی، استفاده از آبهای ساحلی برای پرورش آبزیان و ماهیان خاویاری و مدرنیزه کردن صنعت را از اولویتهای بعدی چشم انداز توسعه نام برد.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان خاطرنشان کرد: استانهای شمالی می توانند کانون تعاملات کشور با کشورهای CIS با توجه به امکانات دریایی باشند، همچنین راه آهنی که از ترکمنستان به گلستان وصل شده و راه آهنی که چند سال آینده از طریق گیلان به جمهوری آذربایجان و اروپا وصل می شود می تواند از نظر ترانزیت و اقتصادی، استان های شمالی را به عنوان هاب اقتصادی مطرح کند.

اصغریان با اشاره به اینکه تاکنون فرصتها را از دست داده ایم، بیان داشت: اگر بخواهیم این غفلت تاریخی را ادامه دهیم باز هم عقب می مانیم زیرا جمهوری آذربایجان در شمار غرب کشور با سرعت بسیاری در حال رشد است و رشد اقتصادی ۱۴ درصد ترکمنستان در سویی دیگر را مواجه هستیم.

معاون برنامه ریزی استاندار گیان بیان داشت: روسیه نیز تصمیم گرفته تا مناطق ویژه ای در استانهای جنوبی نظیر آستاراخان ایجاد کند که این طرح کلید زده شده است، بنابراین در تهیه سند چشم انداز باید دیدگاههای خود را واحد یکپارچه و روی چند حوزه محدود متمرکز کنیم.

محمد حسین اصغریان به ضعف های برنامه های توسعه گذشته اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۱ برنامه توسعه در کشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی اجرا شده است و متاسفانه نگاهمان در تهیه برنامه ها از بالا به پایین بوده است.

وی با بیان اینکه عمده برنامه ها از بالا صورت گرفته است، گفت: منهای برنامه سوم و چهارم که تاحدی از پایین به بالا ترسیم شده است اما بیشتر برنامه های نگاهی بالا به پایین داشتند که ضعف عمده محسوب می شود.

اصغریان یادآور شد: مزیتهای استانهای در این برنامه ها نادیده شده و بصورت کلیشه ای به این استانها توجه شده است، مثلا عنوان شد که استان گیلان کشاورزی است و از خیلی چیزها محروم شده است و مجموع مدیریت کشور و استانها باید اجرای برنامه باشد زیرا خیلی از وقتها اراده ای برای اجرای برنامه ها وجود نداشته است.

در عین حال معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سند چشم انداز توسعه استان می گوید: شناخت خوب و دقیقی از فرصتها و قابلیتها و منابعی که در کشور وجود دارد، شکل گرفته است.

علی مرگدری با بیان اینکه تاکنون شناخت متقابل وجود نداشته است، گفت: ما نتوانستیم شمال کشور را برای مسئولان ملی خوب تعریف کنیم و متقابلا نیز نتوانستیم از فرصتها برای بازشناخت و بازمهندسی منطقه خوب بهره گیری کنیم.

نتوانستیم شمال کشور را برای مسئولان ملی خوب تعریف کنیم و متقابلا نیز نتوانستیم از فرصتها برای بازشناخت و بازمهندسی منطقه خوب بهره بگیریم. وی با اشاره به اینکه منطقه شمال می تواند در فرآیند توسعه کشور نقش آفرینی کند گفت: ما شمال را اینگونه شناختیم که برویم دریا شنا کنیم یا اینکه تعطیلات را در آن بگذرانیم، درحالیکه فرصتهای زیادی را از طریق دریا می توان برای تبادل کالا بین استانهای شمالی و کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد کرد

مرگدری بیان داشت: کشورهای همسایه ظرفیتها و قابلیتهایی دارند که ما می توانیم از آن استفاده کنیم و فرصتهایی داریم که می توانیم در اختیار آنها قرار دهیم این ظرفیتها و فرصتها مغفول مانده است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان ادامه داد: به عوان مثال مردم ما هر هفته دچار مشکلات هستند و نیامدیم به این مسئله توجه کنیم که آیا برای رفت و آمد مردم از پایتخت به شمال و بالعکس راهکار دیگری وجود ندارد؟

مرگدری درباره منطقه آزاد اترک استان گلستان گفت: قبلا مصوبه هزار هکتاری برای منطقه ویژه اقتصادی داشتیم که برای استقرار صنعت پیش بینی شده بود و اراضی لم یزرعی دارد و برای استقرار صنایع می تواند کمک کند.

وی اظهار داشت: افتتاح راه آهن شمال – جنوب سبب شد تا دولت تصمیم ویژه ای بگیرد و منطقه ویژه را به منطقه آزاد ارتقاء دهد که با مشارکت استانهای شمالی، سرمایه گذاری و کشورهای علاقمند شاهد اقدامات خوبی برای توسعه شمال خواهیم بود.

همچنین مشاور معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز با تاکید بر لزوم تعامل بین صنعت و کشاورزی یادآور شد: نبود تعامل بین کشاورزی و صنعت تاکنون ما را دچار چالش بزرگ کرده است.

ابراهیمی افزود: به عنوان نمونه باید راهبردهای اقتصادی در استانهای شمالی مشخص شود، مثلا در مازندران می توان لکه های صنعتی بزرگ را دید نه محور صنعتی ولی در گلستان می توان منطقه صنعتی را طراحی کرد.

وی با بیان اینکه بحث انرژی در سه استان به عنوان عنصر مهم است یادآور شد: باید به مبحث انرژی توجه سازی کنیم و با توجه به اینکه در گلستان بحث انرژی گاز را مطرح کردیم، امیدواریم این بحث در استان به سرانجام برسد.

این مسئول بیان داشت: باید قواعد قبلی توسعه را در استانهای شمالی بشکنیم و اگر سرزمین پاک می خواهیم باید دولت هزینه آن را بدهد و هرگز توسعه صنعتی را به عنوان توسعه ضعیف تلقی نکنیم و اگر بر مسائل زیست محیطی تاثیر می گذارد باید برنامه ریزی شود.

قواعد قبلی توسعه را در استانهای شمالی بشکنیم و اگر سرزمین پاک می خواهیم باید دولت هزینه آن را بدهد وی با اشاره به اینکه یک سوم خاک گلستان قابلیت منطقه صنعتی شدن دارد، خواستار برنامه ریزی در این زمینه شد و با بیان اینکه دریای خزر یک فرصت استثنایی است گفت: باید موضوع دریا و کریدور شمال – جنوب را در برنامه های توسعه بصورت قوی دید.

مشاور معاون برنامه ریزی استاندار مازندران به وجود جنگلهای خزری اشاره کرد و گفت: باید از این فرصت استثنایی در برنامه توسعه استفاده درستی داشته باشیم.

به گزارش مهر، استانهای ساحلی دریای خزر در برنامه افق چشم انداز ۱۴۱۴ مناطقی توسعه یافته در شاخص های توسعه اقتصادی – اجتماعی، زیست محیطی خواهند بود اگر برنامه ای جامع و فراگیر برایش تدوین و طراحی شود.

گزارش: علیرضا نوری کجوریان