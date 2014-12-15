نصب دوربین مداربسته در ۴۰ روستای آمل

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نصیری ظهر دوشنبه در مراسم عملیات تعریض معابر روستایی سیاه لش افزود: تاکنون در ۵۰ روستای بخش، تعریض معابر و کوچه ها صورت گرفته و این طرح در ۱۲ روستای دیگر در دست اجراست.

وی با اشاره در دست ساخت بودن ۱۵ ساختمان دهیاری در روستاهای تابعه گفت: ۱۰ ساختمان همزمان با دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

بخشدار مرکزی آمل، احداث ۱۰ پارک روستایی، لایروبی انهار، توجه به ساخت وسازها را از برنامه ها دردست اقدام اعلام کرد.

سید جعفر رسولی معاون فرمانداری ویژه شهرستان آمل نیز، توجه به روستاها را در جلوگیری از مهاجرت روستاییان مهم بیان کرد و گفت: در اکثریت روستاهای بخش مردم از داشتن نعمت گاز، راه، روشنایی و احداث پروژه های مورد نیاز برخوردارهستند.

رسولی با تاکید براینکه اگر روستاها را آباد کنیم شهر هم آباد می شود یادآورشد: روستاییان باید به این امر توجه کنند که اگر خواستار روستای آبادهستیم باید در عمران وآبادانی روستا درپرداخت عوارض به عنوان مشارکت حضوری نقش فعالی داشته باشیم.

وی اعلام کرد: کارهای بزرگی که در روستا درحال پیگیری است این روستا رامی تواند به عنوان روستایی نمونه والگو در مازندران مطرح کند.