دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا امروز در ژنو انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیئت های ایرانی و امریکایی به رهبری "عباس عراقچی" و "وندی شرمن" امروز مجددا با یکدیگر به مذاکره می نشینند.

روز گذشته نیز گفتگوهایی میان دو طرف انجام شده بود. اين گفتگوها با محوريت ارزيابی ايده‌ ها و پيشنهادهای ارائه شده در آخرين دور مذاکرات در وين انجام می‌شود.

از محتوای مذاکرات روز گذشته مطلب چندانی منتشر نشده، اما "عباس عراقچی" معاون وزیر امور خارجه ایران، روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات فضای حاکم بر مذاکرات را خوب و رضایت‌ بخش توصیف کرد.

به گفته وی، در مذاکرات شش ساعته روز دوشنبه میان ایران و آمریکا، درباره تمامی مسائل به خصوص موضوع تحریم‌ها، بحث‌هایی مفصل در سطح معاونان و کارشناسان صورت گرفته است.

عراقچی با بیان اینکه هم اکنون بحث‌ها بیشتر بر سر جزئیات است، گفت: نمی‌توان درباره نتیجه نهایی قضاوت کرد، اما تا دستیابی به راه‌ حل هنوز فاصله وجود دارد.