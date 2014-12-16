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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۰

دبیرکل ناتو:

ناتو همچنان حامی اوکراین است

ناتو همچنان حامی اوکراین است

دبیر کل ناتو از تداوم حمایت این سازمان از اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ینس اشتولتنبرگ" دبیرکل ناتو در دیدار با نخست وزیر اوکراین همچنین خاطر نشان کرد: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی قصد دارد به حمایتهای سیاسی و عملی خود در قبال اکراین ادامه دهد.

اشتولتنبرگ در ادامه به نخست وزیر اوکراین گفت: بازدید شما از مقر ناتو نشانه شراکت قوی میان اوکراین و ناتو بوده و ما از شما به خاطر این تعهد تشکر می کنیم .

وی افزود :می توانیم این شراکت و همکاری را گسترش دهیم.

دبیرکل ناتو با بیان اینکه بودجه های کمکی ناتو برای کمک به بهبود اوضاع امنیتی این کشور در جریان است، گفت: هدف این بودجه ها مدرن، شفاف و کارآمدتر کردن قوای دفاعی اوکراین است.

کد مطلب 2444199
شقایق لامع زاده

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