ناتو همچنان حامی اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ینس اشتولتنبرگ" دبیرکل ناتو در دیدار با نخست وزیر اوکراین همچنین خاطر نشان کرد: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی قصد دارد به حمایتهای سیاسی و عملی خود در قبال اکراین ادامه دهد.

اشتولتنبرگ در ادامه به نخست وزیر اوکراین گفت: بازدید شما از مقر ناتو نشانه شراکت قوی میان اوکراین و ناتو بوده و ما از شما به خاطر این تعهد تشکر می کنیم .

وی افزود :می توانیم این شراکت و همکاری را گسترش دهیم.

دبیرکل ناتو با بیان اینکه بودجه های کمکی ناتو برای کمک به بهبود اوضاع امنیتی این کشور در جریان است، گفت: هدف این بودجه ها مدرن، شفاف و کارآمدتر کردن قوای دفاعی اوکراین است.