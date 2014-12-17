تاکید سران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان بر مبادله اسرای اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین، فرانسوا اولاند، پترو پوروشنکو و آنجلا مرکل روسای جمهوری روسیه، فرانسه، اوکراین و صدراعظم آلمان در گفتگوی امروز صبح خود درباره آخرین وضعیت اوکراین بحث و تبادل نظر کردند.

محور گفتگوی مقامات این چهار کشور درباره مبادله اسرای اوکراینی گزارش شده است.

در این گفتگوی همچنین به لزوم برگزاری هرچه سریعتر نشست "گروه تماس" برای اجرای توافقات مینسک و برقراری مذاکرات میان نمایندگان کی یف و ساکنان مناطق جنوب و شرق اوکراین اشاره شد.

گروه تماس از نمایندگان اوکراین، سران مناطق دونتسک و لوهانسک و نماینده ای از روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شده است.

سران روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان همچنین بر ضرورت افزایش تلاش ها برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران اوکراین و تداوم تماس های تلفنی برای بحث در باره مسئله اوکراین در آینده تاکید کردند.