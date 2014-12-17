به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امیرزاده عصر چهارشنبه در نشست مجمع انجمن صنفی آژانس‌های مسافرتی استان بوشهر اظهار داشت: به منظور توسعه گردشگری استان بوشهر تلاش‌های بسیار زیادی صورت گرفته است و طرح‌های مختلفی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بی نظیری در بخش گردشگری است که متاسانه در گذشته به این ظرفیت‌ها به خوبی توجه نشده است و تلاش داریم تا با برنامه‌ریزی مناسب شاهد بهبود وضعیت گردشگری استان باشیم.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر افزود: ساماندهی آژانس‌های مسافرتی استان یکی از برنامه‌های بسیار خوبی است که در قالب تشکیل اولین انجمن صنفی آژانس‌های مسافرتی استان بوشهر فعالیت آن آغاز شد.

امیرزاده اضافه کرد: این انجمن می‌تواند بسیاری از مشکلات این صنف را به صورت تخصصی بررسی و راهکارهای مناسبی را برای بهبود فعالیت‌های گردشگری داشته باشد.

وی ادامه داد: اولین انجمن صنفی آژانس‌های مسافرتی استان بوشهر از امروز با اسانامه ثبت شده آغاز به کار کرده که با برگزاری انتخابات مجمع، سید احمد هاشمی به عنوان رئیس انجمن انتخاب شد.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر تصریح کرد: حمایت‌های لازم را از این انجمن خواهیم داشت و امیدواریم این انجمن نیز بتواند به اهداف تعریف شده دست یابد.