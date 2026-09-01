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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ضعیف است

تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ضعیف است

گزارش های دریانوردی از کاهش حرکت کشتی ها در تنگه هرمز در مقایسه با ۱۰ روز گذشته حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گزارش های منتشر شده در حوزه دریانوردی نشان می دهد طی روز گذشته تنها چهار کشتی وارد تنگه هرمز شده و یک کشتی از آن خارج شده است.

بر اساس این گزارش، تعداد کشتی های باربری عبوری در تنگه هرمز به صورت میانگین به ۵ عدد در روز می رسد، در حالی که طی ۱۰ روز گذشته این آمار به ۱۴ کشتی می رسید.

شرکت کپلر نیز اعلام کرد که تردد ها در تنگه هرمز طی روزهای گذشته تنها به کشتی های کوچک حامل گاز مایع محدود می شود.

اختلال در حرکت کشتی ها در این گذرگاه مهم آبی جهان به دلیل تنش آفرینی های آمریکا و تجاوزات این کشور علیه ایران رخ داده است.

کد مطلب 6933934

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