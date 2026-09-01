به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا موحدی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان، با اشاره به تقارن این مراسم با ایام نورانی هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: این مراسم با ایام پربرکت هفته وحدت و میلاد مبارک حضرت محمد(ص)، کامل‌ترین نمونه بشریت و خلقت انسانی که همه ما مفتخر به تبعیت از دین ایشان هستیم، مقارن شده است.

وی افزود: اگر بخواهیم از این مناسبت و طلیعه نورانی برای این جلسه بهره بگیریم، یکی از نکات مهم، توجه به ویژگی برجسته پیامبر مکرم اسلام(ص) پیش از بعثت و آغاز رسالت ایشان است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه پیامبر اکرم(ص) پیش از آنکه به پیامبری مبعوث شوند و پیش از آنکه بار سنگین رسالت بر دوش ایشان قرار گیرد، در میان مردم به «محمد امین» شهرت داشتند، تصریح کرد: این ویژگی در میان عموم مردم و حتی در دوران جاهلیت، زمانی که انسانیت زیر چکمه‌های قدرت‌های بزرگ آن دوران و در فضای جهل و بت‌پرستی قرار داشت، برای پیامبر اکرم(ص) شناخته شده بود.

وی ادامه داد: رسول مکرم اسلام(ص) پیش از بعثت به صفت امانت‌داری و امین بودن شناخته شده بودند و همین ویژگی، زمینه شکل‌گیری پیوند و اعتماد میان مردم و پیامبر منتخب الهی را فراهم کرد.

مسئولیت در نظام اسلامی؛ امانتی در برابر مردم

موحدی با تعمیم این موضوع به مسئولیت مدیران و مسئولان در جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: اگر همه ما مدیران جمهوری اسلامی افتخار خدمت به این مردم را پیدا کرده‌ایم و اگر فرصت فعالیت در این نظام و عرصه مدیریت نصیب ما شده است، باید بدانیم که در حقیقت امانت‌دار یک مسئولیت هستیم.

وی افزود: مسئولیت‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی به افراد سپرده می‌شود، یک امتیاز شخصی نیست، بلکه امانتی است که برای یک دوره در اختیار افراد قرار می‌گیرد تا در مسیر خدمت به مردم مورد استفاده قرار گیرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت نگاه امانت‌دارانه به مسئولیت‌ها، اظهار داشت: ممکن است در یک دوره، مسئولیتی به ما سپرده شود و افتخار خدمتگزاری به مردم شریف نصیب ما شود و در دوره‌ای دیگر، این مسئولیت به فرد دیگری واگذار شود؛ آنچه در این میان اهمیت دارد، نحوه مواجهه ما با این امانت و میزان تلاشمان برای انجام صحیح مسئولیت است.

کادرسازی، شایسته‌گزینی و جانشین‌پروری در دستور کار قوه قضاییه

موحدی، در ادامه سخنان خود با اشاره به دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در زمینه کادرسازی، شایسته‌گزینی و جانشین‌پروری اظهار داشت: در اطاعت از دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضاییه تحت عنوان «کادرسازی، شایسته‌گزینی و جانشین‌پروری» تنظیم و ابلاغ فرموده‌اند، باید بر این سه عنوان مهم توجه ویژه داشته باشیم.

وی افزود: این سه عنوان، منبعث از کلمات گوهربار امام شهید در طی ۲۳ سال گذشته خطاب به مسئولان قضایی بود؛ ایشان در هر مقطعی که مسئولان قوه قضاییه به محضرشان مشرف می‌شدند، متناسب با شرایط و سال‌های مختلف، این سه گلواژه را برای دستگاه قضایی مطرح می‌کردند و بر قرار گرفتن مجموعه در این مسیر تأکید داشتند.

جلوه‌های عملی کادرسازی در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان

موحدی با اشاره به نمونه‌های عملی کادرسازی در نظام اسلامی گفت: من همین‌جا گریزی می‌زنم به آنچه که ایشان در این زمینه انجام دادند؛ کادرسازی‌ای که ایشان برای نظام اسلامی انجام دادند، جلوه‌های عملی‌اش را در جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان، همه دنیای اسلام شاهد بودند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: بیشتر از هر کسی و هر سازمانی و هر گروهی، نیروهای مسلح ما این لیاقت را در اجرای دستورات معظم‌له پیدا کردند.

وی تصریح کرد: کادرسازی در نیروهای مسلح پرافتخار ما آنچنان صورت گرفت که تمام طمع چندین ساله دشمن و تمام برنامه‌ریزی‌های دشمن خونخوار در جنگ ۱۲ روزه، پس از شهادت فرماندهان عزیز ما، به فاصله کوتاهی نقش بر آب شد.

جانشینانی که سکان مبارزه را در دست گرفتند

موحدی با اشاره به نحوه جایگزینی فرماندهان پس از شهادت فرماندهان ارشد اظهار داشت: به فاصله کوتاهی، جانشینان قدرتمندتر، جوان‌تر و فعال‌تر از آن شهیدانی که از دست داده بودیم، سکان مبارزه با دشمن را در دست گرفتند.

وی با تجلیل از این الگوی مدیریتی افزود: این نحوه مدیریت موجب شد که دشمن آخرین نقطه امیدش، که شهادت فرماندهی کل قوا بود، آن را هم با خباثت و جنایت انجام داد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: به برکت آنچه که مدیریت اسلامی و قدرت اجرایی نظام اسلامی به دنیا نشان داد، حتی بعد از شهادت قائد عظیم‌الشأن ما، جغرافیای کشور ایران عزیز ما یک سانتی‌متر تغییر نکرد؛ چیزی که جز خواب و خیال‌های آشفته دشمن نبود.

الگوی کادرسازی باید در دستگاه قضایی دنبال شود

موحدی با تأکید بر اینکه کادرسازی و جانشین‌پروری یک ضرورت مدیریتی برای تداوم مسیر خدمت است، خاطرنشان کرد: آنچه در میدان عمل در نیروهای مسلح مشاهده شد، نشان داد که اگر کادرسازی به شکل صحیح، هدفمند و مبتنی بر شایسته‌گزینی انجام شود، مجموعه حتی در شرایط سخت و بحرانی نیز با خلأ مدیریتی مواجه نخواهد شد.

وی تأکید کرد: دستورالعمل کادرسازی، شایسته‌گزینی و جانشین‌پروری در قوه قضاییه نیز باید با همین نگاه دنبال شد تا نیروهای توانمند، شایسته و آماده پذیرش مسئولیت برای آینده دستگاه قضایی تربیت شوند و مسیر خدمت و اجرای مأموریت‌های این قوه استمرار پیدا کند.

تشکیل بانک اطلاعاتی هزار نیروی شایسته در قوه قضاییه

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در ادامه با تشریح اقدامات انجام‌شده در قوه قضاییه برای اجرای دستورالعمل شایسته‌گزینی و جانشین‌پروری اظهار داشت: بر اساس تکلیفی که این دستورالعمل بر عهده دستگاه قضایی گذاشته بود، از آبان‌ماه سال گذشته فرآیند شناسایی و ارزیابی نیروهای مستعد مدیریتی با جدیت دنبال شد.

وی افزود: در این فرآیند، اطلاعات مربوط به همکاران قضایی که طی سال‌های گذشته توسط نهادهای نظارتی و ارزیابی‌کننده قوه قضاییه، از جمله مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی، مورد بررسی قرار گرفته بود، تجمیع و در یک بانک اطلاعاتی گردآوری شد.

موحدی ادامه داد: با مدیریت و محوریت معاونت اول قوه قضاییه، مجموعه‌ای از اطلاعات و سوابق همکاران قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، اسامی حدود هزار نفر از نیروهای شایسته و واجد ظرفیت مدیریتی در این بانک اطلاعاتی ثبت و ذخیره شد.

ارزیابی تخصصی مدیران آینده دستگاه قضایی

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به بیانیه رهبر معظم انقلاب خطاب به قوه قضاییه در هفته قوه قضاییه، اظهار داشت: در این بیانیه که مخاطب آن ملت شریف ایران بود، موضوعات و انتظارات مهمی نسبت به دستگاه قضایی مطرح شد و یکی از موضوعات مهم، توجه به نیروهای شایسته و ظرفیت‌های مدیریتی دستگاه قضایی بود.

موحدی افزود: پس از شناسایی این جمع قابل توجه از نیروهای مستعد، فرآیند ارزیابی‌های تخصصی برای انتخاب مدیران شایسته نیز مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا، کارگروهی متشکل از هفت نفر از مدیران برجسته قوه قضاییه در سطح معاونت‌ها و نهادهای اصلی، از جمله دادستانی کل کشور، معاونت اول، معاونت منابع انسانی، معاونت راهبردی، حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی، برای بررسی و ارزیابی این ظرفیت مدیریتی تشکیل شد.

موحدی خاطرنشان کرد: این سازوکار با هدف آن طراحی شده است که انتخاب مدیران در دستگاه قضایی بر پایه شناخت دقیق‌تر از توانمندی‌ها، سوابق، شایستگی‌ها و ظرفیت‌های مدیریتی افراد انجام شود و زمینه برای تربیت و به‌کارگیری نیروهای توانمند در سطوح مختلف مدیریتی فراهم شود.

وی تأکید کرد: اجرای این رویکرد، بخشی از فرآیند تحول مدیریتی در قوه قضاییه است و تلاش می‌شود با استمرار آن، مسیر کادرسازی، شایسته‌گزینی و جانشین‌پروری در دستگاه قضایی به شکل نظام‌مند دنبال شود.

تدوین نظام مسائل استان‌ها

وی در ادامه به فرآیند جدید انتخاب مدیران در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: برای هر استان، «نظام مسائل» تدوین شد؛ مجموعه‌ای که شامل چندین صفحه درباره وضعیت و مختصات استان، نقاط قوت و ضعف، مسائل درون‌استانی، مسائل فرهنگی و همه آن چیزی است که یک مدیر برای انجام مسئولیت خود باید نسبت به آن اطلاع و شناخت داشته باشد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه افزود: پس از تدوین نظام مسائل استان‌ها، جلسات کارگروه‌های ممتد و مستمر برای استان‌هایی که به دلایل مختلف در آنها تغییرات مدیریتی اتفاق افتاده بود، برگزار شد؛ از جمله استان‌هایی که رئیس کل آنها پایان دوره مأموریت داشت، یا مأموریت رئیس کل در استان دیگری انجام شده بود و یا رئیس کل برای پذیرش سمت‌های بالاتر منتقل شده بود.

موحدی بیان کرد: در این فرآیند، همه این موارد در کنار یکدیگر قرار گرفت و از میان همکاران شریف و نیروهایی که توانمندی انجام کار مدیریتی داشتند، برای هر استان سه نفر به عنوان ظرفیت مدیریتی معرفی شدند.

انتخاب رئیس کل با مشارکت یک هیئت مرکزی

وی با تشریح مرحله بعدی این فرآیند اظهار داشت: این افراد به یک کارگروه بالاتر معرفی شدند که ترکیب آن شامل معاونان قوه قضاییه و به ریاست معاون اول قوه قضاییه بود و دادستان کل کشور، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، معاون منابع انسانی، معاون راهبردی و یک قاضی پایه ۱۱ به انتخاب ریاست قوه قضاییه در آن حضور داشتند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تأکید کرد: برای انتخاب مدیر، آن هم در سطح رئیس کل دادگستری استان یا حتی معاونان قوه، رئیس قوه قضاییه اختیار دارد که شخصاً انتخاب را انجام دهد، اما یکی از جلوه‌های مدیریت ایشان این بود که حتی برای انتخاب نهایی نیز فرمودند «من هم یک نفر مثل شما در کنار شما قرار گرفتم».

موحدی ادامه داد: بنابراین از میان سه گزینه معرفی‌شده، جلسات مستمر و مداومی توسط این هیئت مرکزی برگزار شد و در نهایت یک نفر به عنوان رئیس کل استان به مرکز و ریاست قوه قضاییه معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: این فرآیند، در واقع تلاش برای تحقق همان رویکرد «کادرسازی، شایسته‌گزینی و جانشین‌پروری» است؛ رویکردی که هدف آن این است که برای مسئولیت‌های مدیریتی، نیروهای توانمند شناسایی شوند و انتخاب مدیران بر پایه شناخت دقیق از ظرفیت افراد و نیازها و مسائل هر استان صورت گیرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به تغییر مدیریت در دادگستری لرستان اظهار داشت: در استان لرستان بسیار مایل بودیم که از ادامه خدمت حجت‌الاسلام سعید شهواری در استان استفاده شود، اما تقدیر و همچنین علاقه‌مندی خود ایشان برای ادامه فعالیت در مسئولیتی در سازمان قضایی نیروهای مسلح، که جایگاه بسیار ارزشمندی است، موجب شد با کمال تأسف به این نتیجه برسیم که درخواست ایشان را اجابت کنیم و از ظرفیت ایشان در جای دیگری استفاده شود.

حمیدرضا موحدی افزود: برادرمان آقای علی محمدی که در اینجا حضور خواهند داشت، واجد همان صفات، ارزش‌ها و ویژگی‌های فردی جناب شهواری هستند.

وی تأکید کرد: امیدواریم رئیس کل جدید دادگستری لرستان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و در ادامه مسیر خدمت، بتواند مأموریت‌های محوله را به بهترین شکل دنبال کند و در خدمت مردم شریف استان باشد.