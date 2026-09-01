محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی روزهای آینده، اظهار کرد: آسمان استان صاف خواهد بود و وزش باد پدیده غالب جوی در استان است.
وی افزود: از بعدازظهر امروز بر سرعت وزش باد در استان افزوده خواهد شد و در این راستا به شهروندان توصیه میشود از تردد در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت دمایی استان نیز گفت: دمای هوا تا پایان هفته خنک خواهد بود، اما از روز جمعه روند افزایش دما آغاز شده و هوا گرمتر میشود.
رحماننیا خاطرنشان کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۲۶ درجه سانتیگراد است و پیشبینی میشود دمای هوا در روز آینده نسبت به امروز کاهش یابد.
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