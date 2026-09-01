توزیع ماهانه ۱۷ هزار و ۵۰۰ کیسه آرد در آستانه‌ اشرفیه و بندر کیاشهر

زینب عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسئولیتهای سازمان تعاون روستایی در حوزه تنظیم بازار و حمایت از زنجیره تولید اظهار کرد: اداره تعاون روستایی شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر، تأمین کالاهای اساسی، پشتیبانی از تولیدکنندگان، نظارت بر فعالیت شرکتهای تعاونی و تقویت زیرساختهای عرضه محصولات را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان آستانه اشرفیه با بیان اینکه تأمین آرد نانواییها به نظارت مستمر نیاز دارد، افزود: ماهانه ۱۷ هزار و ۵۰۰ کیسه آرد، هر کیسه به وزن ۴۰ کیلوگرم، از طریق اتحادیه شهرستان در میان نانواییهای آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر توزیع میشود.
وی با اشاره به اینکه توزیع منظم آرد میتواند از ایجاد اختلال در فعالیت نانواییها جلوگیری کند، گفت: اداره تعاون روستایی روند توزیع آرد را در سطح شهرستان پیگیری میکند تا نانواییها بتوانند نیاز خود را تأمین کنند و روند عرضه نان به شهروندان استمرار داشته باشد.
عبدی با بیان اینکه سوخترسانی به ماشینآلات کشاورزی مستقیماً با استمرار تولید ارتباط دارد، افزود: این اداره مسئولیت توزیع سوخت مورد نیاز ناوگان و تجهیزات کشاورزی را بر عهده دارد و تلاش میکند از توقف ماشینآلات در مراحل مختلف عملیات کشاورزی جلوگیری شود.
توزیع بیش از سه هزار و ۴۰۰ تن کود شیمیایی
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به نقش نهادهها در افزایش بهرهوری کشاورزی اظهار کرد: طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، بیش از سه هزار و ۴۰۰ تن کود شیمیایی و حدود ۸۰۰ تن کود غیر تکلیفی از طریق شرکتهای تحت نظارت این اداره میان بهره برداران توزیع شده است.
وی با بیان اینکه دسترسی به موقع کشاورزان به نهادهها بر کیفیت و میزان تولید اثر میگذارد، افزود: توزیع کودهای شیمیایی و غیرتکلیفی با هدف تقویت خاک، افزایش بهرهوری در واحد سطح و حمایت از تولید محصولات کشاورزی در شهرستان انجام شده است.
عبدی با اشاره به فعالیت شرکتهای تحت نظارت اداره تعاون روستایی گفت: این شرکتها نیاز بخشی از بهرهبرداران به نهادههای کشاورزی را تأمین میکنند و روند توزیع نهادهها نیز با توجه به نیاز بخشهای مختلف تولید انجام میشود.
جمعآوری ماهانه ۹۰ تا ۱۱۰ تن شیر خام
رئیس اداره تعاون روستایی آستانه اشرفیه با بیان اینکه دامداران برای فروش منظم محصولات خود به زنجیره پایدار جمعآوری نیاز دارند، گفت: این اداره ماهانه بین ۹۰ تا ۱۱۰ تن شیر خام را از دامداران شهرستان جمعآوری میکند و این محصول را به چرخه تولیدات صنعتی انتقال میدهد.
وی با اشاره به اینکه تأمین خوراک دام بخش قابل توجهی از هزینههای دامداری را شامل میشود، افزود: شرکت تعاونی دامداران شهرستان ماهانه حدود ۲۵۰ تن خوراک دام، سبوس، کنسانتره، جو و گندم را با نرخ مصوب تأمین و میان دامداران توزیع میکند.
عبدی با بیان اینکه مدیریت هزینه خوراک میتواند بر تداوم فعالیت دامداریها اثرگذار باشد، اظهار کرد: تأمین منظم نهادههای دامی، بخشی از هزینههای تولید را کنترل میکند و امکان برنامهریزی بهتر را برای دامداران فراهم میسازد.
روستا بازار جلالیه، مسیر عرضه مستقیم محصولات
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به راهاندازی روستا بازار در روستای جلالیه گفت: نخستین روستا بازار شهرستان در این روستا افتتاح شده است تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را با فاصله کمتر از محل تولید به مصرفکنندگان عرضه کنند.
وی با بیان اینکه حذف واسطه های غیرضروری میتواند سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول را افزایش دهد، افزود: روستا بازار جلالیه، ارتباط مستقیم میان کشاورزان، تولیدکنندگان بومی و مصرفکنندگان را تقویت میکند و بخشی از هزینههای واسطه گری را کاهش میدهد.
عبدی با اشاره به اینکه توسعه بازارهای محلی به معرفی محصولات روستایی کمک میکند، گفت: عرضه محصولات بومی در این بازارها، امکان فروش مستقیم تولیدات کشاورزی و روستایی را افزایش میدهد و زمینه حضور بیشتر تولیدکنندگان در بازار را فراهم میکند.
نظارت بر مجامع عمومی و عملکرد تعاونیها
رئیس اداره تعاون روستایی آستانه اشرفیه با بیان اینکه سلامت مدیریتی تعاونیها بر کیفیت خدماترسانی به اعضا اثر میگذارد، اظهار کرد: این اداره بر برگزاری مجامع عمومی شرکتهای تعاونی نظارت میکند تا جلسات با رعایت مقررات، در زمان مقرر و با شفافیت برگزار شوند.
وی با اشاره به اهمیت انتخاب مدیران توانمند در شرکتهای تعاونی افزود: روند انتخابات هیئتمدیره و بازرسان تعاونیها به صورت دقیق پایش میشود و تخصص، تعهد اخلاقی و مسئولیت پذیری نامزدها در این فرآیند مورد توجه قرار میگیرد.
عبدی با بیان اینکه نظارت بر تعاونیها فقط به زمان برگزاری مجامع عمومی محدود نمیشود، گفت: عملکرد اجرایی، وضعیت مالی و نحوه خدماترسانی شرکتهای تعاونی به اعضا بررسی میشود تا فعالیت آنها با اساسنامه و اهداف قانونی سازمان تعاون روستایی مطابقت داشته باشد.
وی با اشاره به نقش تعاونیها در اقتصاد روستایی اظهارکرد: بررسی مستمر عملکرد تعاونیها، امکان شناسایی مشکلات مدیریتی و مالی را فراهم میکند و مسیر اصلاح فرآیندها و ارتقای خدمات به اعضا را هموار میسازد.
تشکیل اتاق اصناف کشاورزی برای شناسنامهدار کردن محصولات
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به فعالیتهای انجامشده برای شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی گفت: اداره تعاون روستایی شهرستان آستانه اشرفیه با تشکیل اتاق اصناف کشاورزی، روند ساماندهی فعالیتهای صنفی در بخش کشاورزی را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان از دو اتحادیه تشکیل شده است، افزود: اتحادیه صنفی کشاورزی خدمات و صنایع تبدیلی شهرستان و اتحادیه صنفی کشاورزی زراعت شهرستان، دو اتحادیه فعال در ساختار این اتاق هستند.
رئیس اداره تعاون روستایی آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه شناسایی تولیدکنندگان و ثبت مشخصات فعالیتهای کشاورزی به شفافیت زنجیره تولید کمک میکند، ادامه داد: تشکیل اتاق اصناف کشاورزی، نخستین مرحله برای ساماندهی اطلاعات بهره برداران، شناسنامهدار کردن محصولات و پیگیری سلامت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره محسوب میشود.
وی گفت: شناسنامهدار شدن محصولات میتواند اطلاعات مربوط به تولیدکننده، نوع محصول و مسیر عرضه را مشخص کند و ارتباط میان تولید، نظارت و مصرف را سامان دهد.
اجرای برنامههای حمایتی و نظارتی
عبدی با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان باید در کنار نظارت بر فرآیندها انجام شود، اظهار کرد: این اداره تأمین کالاهای اساسی، توزیع نهادههای کشاورزی و دامی، جمعآوری شیر، عرضه مستقیم محصولات و نظارت بر تعاونیها را به صورت همزمان دنبال میکند.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان و دامداران برای ادامه فعالیت به خدمات منظم و قابل پیشبینی نیاز دارند، گفت: اداره تعاون روستایی تلاش میکند با تقویت ارتباط میان تعاونیها، تولیدکنندگان، اتحادیهها و دستگاههای اجرایی، روند ارائه خدمات به جامعه روستایی را بهبود دهد.
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان آستانه اشرفیه توسعه اقتصاد روستایی را وابسته به همکاری میان تولیدکنندگان و نهادهای پشتیبان بیان کرد.
وی تصریح کرد:استمرار حمایتها، نظارت بر عملکرد تعاونیها و گسترش بازارهای محلی میتواند به تقویت تولید، افزایش اعتماد اعضای تعاونیها و بهبود وضعیت اقتصادی روستاهای شهرستان کمک کند.
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