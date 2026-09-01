پدافند هوایی، نماد اقتدار دفاعی و خوداتکایی در صیانت از آسمان میهن است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی روز پدافند هوایی را به فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) و نیروی پدافند هوایی تبریک گفت.



متن پیام به شرح زیر است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



برادر ارجمند، امیر سرتیپ علیرضا الهامی

فرمانده محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم



فرارسیدن دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و روز پدافند هوایی را به جنابعالی، فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های معظم شهدای سرافراز این عرصه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.



این روز، یادآور تدبیر ارزشمند و دوراندیشانه قائد شهید و فرمانده معظم کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای(اعلی الله مقامه) در تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی به عنوان اولویت اول دفاع از کشور است؛ تدبیری راهبردی که با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی ظرفیت‌های پدافندی نیروهای مسلح، پشتوانه‌ای مستحکم برای صیانت از آسمان ایران اسلامی فراهم آورده است.



پدافند هوایی در طول هشت سال دفاع مقدس با حضور مؤثر و ایثارگرانه در خط مقدم دفاع از کشور، برگ‌های درخشانی از مقاومت و فداکاری را رقم زد و در سال‌های پس از آن نیز با تکیه بر دانش و توان متخصصان جوان، مسیر خودکفایی، بومی‌سازی و ارتقای سامانه‌های پدافندی را با شتاب پیموده است. تجربه جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز بار دیگر اهمیت حیاتی و راهبردی پدافند هوایی در تأمین امنیت و حراست از حریم آسمان کشور را آشکار ساخت.



امروز، بهره‌گیری از تجهیزات و سامانه‌های بومی و پیشرفته، در کنار دانش، ایمان و آمادگی شبانه‌روزی کارکنان پدافند، نماد اقتدار دفاعی و خوداتکایی جمهوری اسلامی ایران در صیانت از آسمان میهن است.

در این روز پرافتخار، ضمن تجلیل از مجاهدت‌های رزمندگان پدافند هوایی، یاد و نام شهدای والامقام این عرصه را که تا آخرین لحظه در کنار سامانه‌ها و در سنگر دفاع از آسمان ایران اسلامی ایستادند و جان خویش را فدای امنیت و سربلندی ملت کردند، گرامی می‌دارم.



از خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و آحاد فرماندهان و کارکنان غیور پدافند هوایی را در استمرار این مسیر پرافتخار و تحقق توجهات حضرت بقیه‌الله‌الاعظم(عج) و منویات فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مدظله العالی) مسئلت دارم.



فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر امیر حاتمی