۳۰۰ اثر به جشنواره هنرهای تجسمی خراسان شمالی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ناصری صبح پنج شنبه در حاشیه نمایشگاه هنرهای تجسمی بجنورد که در محل نگارستان مرکز خراسان شمالی دایر شده با اشاره به برگزاری دومين جشنواره استاني هنرهاي تجسمي خراسان شمالي، اظهار داشت: این جشنواره امسال در رشته های گرافیک(پوستر)، تصویرسازی، کاریکاتور(چهره و موضوعی)، نقاشی، حجم و سفال، طراحی، نقاشی ایرانی(نگارگری)، هنرهای دستی(معرق چوب) و مقالات علمی و پایان نامه ها ی هنری برگزار می شود.

وی با بیان این که تا پایان مهلت ارسال آثار به این جشنواره در مجموع ۳۴۱ اثر از ۱۷۱ هنرمند استان در رشته هاي نقاشي، طراحي، حجم، گرافيك، مقاله، نگارگري، تذهيب، معرق، كاريكاتور و تصويرسازي با موضوع فرهنگ ایرانی و اسلامی به دبيرخانه اين جشنواره رسيد، افزود: داوري آثار توسط داوران بومي استان از ششم دي ماه سال جاري آغاز می شود.

ناصری در مورد هدف از برگزاری این جشنواره استانی، اظهار کرد: ارج نهادن به هنر معنوی، شناسایی هنرمندان، نظریه ها و ارزش های هنر متعالی انقلاب اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای بروز خلاقیت‌های هنری و بالابردن سطح علمی و فنی هنری استان از جمله اهداف برگزاری این جشنواره به شمار می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره استانی هنرهای تجسمی خراسان شمالی حدود چهار سال قبل برگزار شده بود.