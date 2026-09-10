به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار صادقی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح برنامه‌های بازگشایی مدارس آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: روز نخست سال تحصیلی باید به عنوان روزی جذاب، بانشاط و اثربخش برای دانش‌آموزان طراحی شود و مدارس از همان نخستین روز، فضای متفاوتی را برای آغاز سال تحصیلی فراهم کنند.

وی افزود: در روز اول مهر، مراسم زنگ مهر با محوریت بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب برگزار می‌شود و در کنار آن، برنامه‌های متنوع فرهنگی و سرگرمی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی ادامه داد: مسابقات روایتگری، کتاب‌خوانی، رقابت‌های بین‌کلاسی و برنامه‌های تفریحی از جمله برنامه‌هایی است که در روز نخست سال تحصیلی در مدارس اجرا خواهد شد.

صادقی همچنین از افزایش مدت زمان زنگ تفریح مدارس در هفته نخست مهر خبر داد و گفت: از چهارم تا هشتم مهرماه، با افزایش مدت زنگ تفریح، فرصت بیشتری برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس فراهم می‌شود.

وی بر تقویت برنامه‌های قرآنی و نماز در مدارس نیز تأکید کرد و افزود: در روز نخست مهرماه، محفل انس با قرآن پیش از اذان ظهر در مدارس استان برگزار می‌شود و پس از آن نیز با به صدا درآمدن زنگ نماز، نماز ظهر و عصر با حضور ائمه جمعه شهرستان‌ها در مدارس پایلوت اقامه خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ایجاد نشاط، هویت‌آفرینی و تقویت پیوند فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان با مدرسه عنوان کرد و گفت: یک مهر نباید صرفاً آغاز کلاس‌های درسی باشد، بلکه باید فرصتی برای ایجاد انگیزه، نشاط و خاطره‌ای ماندگار برای دانش‌آموزان باشد.