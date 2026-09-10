سرهنگ حسینی: جهاد تبیین مسیر مقابله با جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس حسینی صبح پنجشنبه در نشست فصلی شورای بسیج اقشار و جانشینان نواحی سپاه قدس گیلان با اشاره به شرایط جنگ شناختی و رسانهای اظهار کرد: «جهاد تبیین و روایت» از مهمترین مأموریتهای امروز بسیج است و تقویت امید و خودباوری مردم نیازمند حضور فعال، هدفمند و اثرگذار در عرصههای مختلف است.
وی با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردها و مقابله با جنگ رسانهای دشمن افزود: بسیج باید با حضور مؤثر و هدفمند در عرصههای مختلف، در برابر روایتسازیهای دشمن نقشآفرینی کرده و واقعیتها و دستاوردهای کشور را برای جامعه تبیین کند.
توسعه شبکه نقشآفرینان در اولویت
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در امور تخصصی بسیج اقشار با بیان اینکه توسعه شبکه نقشآفرینان در پایگاههای مقاومت و تکمیل و احیای شبکه مدیریتی بسیج از اولویتهای اساسی این مجموعه است، تصریح کرد: هر قشر باید متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای خود در مسیر حل مسائل جامعه نقشآفرینی کرده و به افزایش کارآمدی بسیج کمک کند.
حسینی فعالسازی هیئتهای اندیشهورز و مجامع بسیجیان را از مهمترین پشتوانههای فکری و تخصصی برای حل مسائل و ارتقای برنامههای بسیج دانست و گفت: بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، صاحبنظران و نیروهای متخصص میتواند کیفیت تصمیمسازی و نقشآفرینی بسیج را ارتقا دهد.
وی با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیتهای موجود در اقشار مختلف اظهار کرد: هر قشر باید با استفاده از توانمندیهای تخصصی خود و با حضور فعال در محلات، برای حل مسائل مردم و رفع نیازهای جامعه نقش مؤثری ایفا کند.
همافزایی اقشار برای خدمترسانی به مردم
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در امور تخصصی بسیج اقشار با تأکید بر ضرورت همافزایی و انسجام میان اقشار مختلف گفت: استفاده حداکثری از ظرفیتهای تخصصی و تقویت همکاری میان مجموعههای مختلف بسیج میتواند زمینه تحقق بهتر مأموریتها و خدمتگزاری شایستهتر به مردم را فراهم کند.
حسینی تصریح کرد: تکمیل شبکه نقشآفرینان، فعالسازی ظرفیتهای فکری و تخصصی، بهرهگیری از توان نخبگان و حضور مستمر و هدفمند در محلات، از الزامات تحقق مأموریتهای بسیج و خدمتگزاری مؤثر به مردم است.
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