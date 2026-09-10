به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور استاندار کرمانشاه و نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، محمد عارف ابراهیمی، رئیس خانه معدن استان کرمانشاه، با اشاره به جایگاه معدن در اقتصاد کشور اظهار کرد: بخش معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی و موتور محرکه صنایع و تأمین‌کننده مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها است.

وی افزود: ذخایر معدنی یک نعمت خدادادی محسوب می‌شود و ایران از نظر تنوع و میزان ذخایر معدنی در جایگاه قابل توجهی در جهان قرار دارد و حدود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه تصریح کرد: در کشور حدود ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی وجود دارد که ارزش این ظرفیت زمانی به شکل مطلوب نمایان می‌شود که استخراج به صورت مکانیزه و پس از آن فرآوری مواد معدنی انجام شود.

ابراهیمی با اشاره به وضعیت معادن استان کرمانشاه گفت: حدود ۱۵ نوع ماده معدنی در استان شناسایی شده و نزدیک به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن ذخیره معدنی داریم که ۵۶ درصد آن مربوط به مصالح ساختمانی، ۲۲ درصد سنگ‌های تزئینی، حدود ۱۹ درصد مواد غیرفلزی و حدود ۱.۸ درصد نیز مواد معدنی فلزی است.

وی ادامه داد: در بخش معادن فلزی، در منطقه سنقر و هفت‌سین و در اسلام‌آبادغرب روی سنگ سرمایه‌گذاری شده و در مناطق گیلانغرب و قصرشیرین نیز ظرفیت قیر طبیعی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه با اشاره به ساختار زمین‌شناسی غرب کشور اظهار کرد: ساختار زمین‌شناسی استان کرمانشاه و استان‌های همجوار بیشتر رسوبی است و به همین دلیل معادن بزرگ در غرب کشور کمتر وجود دارد و می‌توان گفت ظرفیت معدنی استان از نظر ذخایر بزرگ در سطح متوسط به پایین قرار دارد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: این موضوع به معنای پایان ظرفیت‌های معدنی استان نیست، بلکه اکتشافات عمیق و هوشمند می‌تواند فصل جدیدی را برای بخش معدن کرمانشاه رقم بزند و ظرفیت‌های جدیدی را شناسایی کند.

وی با انتقاد از روند اکتشافات معدنی در استان گفت: طی ۴۷ سال گذشته، به دلیل شرایط جنگی در سال‌های نخست و پس از آن نیز نبود اکتشافات علمی و هدفمند، آن‌گونه که باید در حوزه اکتشافات معدنی استان کار نشده است.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه از نمایندگان مردم استان در مجلس خواست موضوع اکتشافات معدنی را با جدیت بیشتری دنبال کنند و افزود: چهار پروانه اکتشاف فلزی برای ایمیدرو در منطقه سنقر صادر شده، اما با گذشت حدود دو سال هنوز اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است.

ابراهیمی ادامه داد: صرف داشتن پروانه اکتشاف کافی نیست و باید عملیات اکتشافی به مرحله اجرا برسد تا ظرفیت‌های واقعی ذخایر معدنی استان مشخص شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن گفت: در جلسات مختلف کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در کرمانشاه برگزار شده، مسائل مربوط به حقوق دولتی معادن مطرح شده و فعالان این بخش نسبت به مشکلات موجود در این زمینه دغدغه دارند.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از معادن کشور فعال نیستند، افزود: از حدود ۱۰ هزار معدن موجود در کشور، حدود چهار هزار معدن فعال و حدود چهار هزار معدن غیرفعال هستند و وضعیت حدود دو هزار معدن نیز در آمارهای وزارتخانه مشخص نیست.

ابراهیمی با قدردانی از تلاش صنعتگران و معدن‌داران استان گفت: فعالان بخش معدن در کنار صنعتگران با مشکلات متعددی مواجه هستند که باید برای رفع آنها تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی یکی از مشکلات جدی معدن‌داران را تأمین سوخت عنوان کرد و گفت: فعالان این بخش در زمینه سوخت با مشکلاتی روبه‌رو هستند و این مسئله هزینه‌های فعالیت معدنی را افزایش می‌دهد.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه همچنین به افزایش قیمت مواد ناری اشاره کرد و افزود: قیمت مواد ناری مورد استفاده در عملیات معدنی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع نیز فشار زیادی به معدن‌داران وارد کرده است.

ابراهیمی در پایان بر ضرورت تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن تأکید کرد و گفت: برای توسعه فعالیت‌های معدنی استان باید زمینه‌ای فراهم شود که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند و مشکلات موجود در مسیر فعالیت معدن‌داران و سرمایه‌گذاران برطرف شود.