رشد و بالندگی کشور در گرو وحدت حوزه و دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا پنج شنبه شب در نشست حوزه آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی که همزمان با روز وحدت و دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت وحدت و افزایش ارتباط این دو نهاد مهم، اظهار داشت: وحدت حوزه و دانشگاه از آرزوهای امام خمینی(ره) و جزء منویات مقام معظم رهبری است.

وی با تأکید بر این که باید همه نهادها و دستگاه ها برای تحقق این آرمان همت مضاعف داشته باشند، افزود: وحدت بین حوزه و دانشگاه سبب رشد و بالندگی جامعه و ایران اسلامی در بخش های مختلف خواهد شد.

حجت الاسلام روحانی نیا با اشاره به این که یکی از راه های افزایش همکاری و همدلی حوزه و دانشگاه، این است که تا حدودی زمینه وحدت فکری میان این دو قشر فراهم شود، اظهار کرد: وقتی دو قشر حوزوی و دانشگاهی زمینه و مبانی فکری مشترکی داشته باشند به یقین وحدت حوزه و دانشگاه به طور کامل محقق شده و در جامعه اسلامی یگانگی در نیروهای تحصیل کرده به وجود می آید.

رییس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی خراسان شمالی تصریح کرد: در صورت یگانگی تحصیل کردگان حوزه و دانشگاه دیگر عناوینی مانند دانشگاهی یا حوزوی و قرار دادن این دو در برابر هم، بی معنا شده و ریشه های نفاق خشکانده خواهد شد.

حجت الاسلام روحانی نیا از استادان حوزه و دانشگاه خواست تا با همکاری، اتحاد و همدلی مسائل مربوط به حوزه و دانشگاه را آسیب شناسی کرده و با تلاش برای رفع آنها موجبات رشد و تعالی هر دو نهاد را فراهم کنند.

وی همچنین از روحانیان نیز خواست تا با تبعیت از شهید مفتح، آیت الله مطهری و شهید بهشتی حضور مستمر و خارج از چارچوب در دانشگاه داشته باشند و ارتباط خود با بدنه دانشجویی را تقویت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۷ آذر در تقویم جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله مفتح به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است.