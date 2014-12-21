مجید بوجارزاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عرضه و تقاضای گاز در کشور در آستانه فصل زمستان، گفت: در شرایط فعلی گاز تمامی صنایع، نیروگاه‌ها و مشترکان خانگی و تجاری شهری و روستایی در کل کشور وصل است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه با افزایش ظرفیت تولید گاز در روزهای پایانی پائیز سال جاری گازرسانی به نیروگاه های برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی سه برابری داشته است، تصریح کرد: در این مدت به طور متوسط روزانه بیش از 110 میلیون متر مکعب گاز طبیعی تحویل نیروگاه های برق کشور شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه این در حالی است که پائیز سال گذشته روزانه حدود 35 میلیون مترمکعب گاز تحویل نیروگاه‌ها شده است، اظهار داشت: علاوه بر این در طول چند روز گذشته تاکنون به طور میانگین روزانه 85 تا 90 میلیون مترمکعب گاز تحویل صنایع عمده و کارخانه‌ها شده است.

بوجارزاده با اشاره به مصرف روزانه 400 تا 405 میلیون متر مکعب گاز توسط مشترکان خانگی و تجاری، تبیین کرد: با این وجود پیش بینی می‌شود در طول هفته جاری با ورود اولین جبهه هوای سرد زمستانی به کشور متوسط مصرف گاز مشترکان خانگی با افزایش روبروشود.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از احتمال کاهش دمای هوا در 16 استان کشور به زیر صفر خبر داد و افزود: بر این اساس از مشترکان درخواست می شود با وجود افزایش تولید گاز در مصرف این انرژی پاک حداکثر صرفه جویی را در دستور کار قرار دهند.

این مقام مسئول همچنین با عادی و طبیعی عنوان کردن روند صادرات وواردات گازایران، خاطرنشان کرد: صادرات گاز به ترکیه و واردات گاز از ترکمنستان مطابق با تعهدات قراردادی در حال انجام بوده و هیچگونه نوسانی در حوزه واردات و صادرات گاز کشور وجود ندارد.