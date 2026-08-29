وحدت و ضرورت راهبردی همبستگی در برابر تهدیدات مشترک

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: هفته وحدت که هر ساله از ۱۲ ربیع‌الاول تا ۱۷ ربیع‌الاول گرامی داشته می‌شود، ریشه در تدبیر هوشمندانه بنیانگذار انقلاب اسلامی دارد. این ابتکار که با هدف تلاقی نقاط اشتراک و کاستن از حساسیت‌های کاذب تاریخی طراحی شد، امروز به یکی از مؤثرترین نمادهای همدلی در جهان اسلام تبدیل شده است.

اهمیت تاریخی و حدیثی وحدت

مبانی قرآنی و روایی این همبستگی ریشه در کلام نورانی پیامبر اکرم (ص) دارد که می‌فرمایند: «مَثَلُ المؤمنین فی توادّهم و تراحمهم کَمَثَلِ الجَسَدِ الواحِد» مومنان در دوستی و مهربانی با یکدیگر چون پیکره واحدند. علمای بزرگ اسلام با استناد به این احادیث، بر این باورند که وحدت، یک اصل اعتقادی فراتر از مصلحت سیاسی است و هرگونه تفرقه، نه تنها خلاف سیره نبوی، بلکه زمینه‌ساز سلطه دشمنان مشترک خواهد بود.

همگرایی در مبارزه با چالش‌های مشترک

کارشناسان مسائل جهان اسلام معتقدند که در برهه کنونی، دشمنی مشترک با نظام سلطه و صهیونیسم، بیش از هر دوره دیگری ضرورت همگرایی شیعه و سنی را آشکار ساخته است. در این راستا، هفته وحدت به عنوان یک سرمایه اجتماعی عظیم، ظرفیت آن را دارد که اختلافات فقهی و کلامی را به حاشیه رانده و جبهه متحدی از مقاومت در برابر توطئه‌های استعماری شکل دهد.

رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در پیام‌های متعدد خود ، بارها تصریح کرده‌اند که «وحدت کشور نه یک تاکتیک که یک اصل حیاتی و همیشگی است» و هرگونه تلاش برای القای اختلاف، خدمت به دشمن مشترک محسوب می‌شود.

مولوی گرگیج: جهان اسلام بیش از هر زمان به وحدت و همدلی نیاز دارد

عضو شورای روحانیت اهل سنت شهرستان جاسک گفت: در شرایطی که جهان اسلام با چالش‌ها و تهدیدهای گوناگون روبه‌رو است، حفظ وحدت، پرهیز از تفرقه و تکیه بر مشترکات امت اسلامی یک ضرورت اساسی است.

مولوی محمد نبی گرگیج عضو شورای روحانیت اهل سنت شهرستان جاسک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، هفته وحدت را فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های پیامبر گرامی اسلام (ص) و تقویت همدلی، برادری و انسجام میان مسلمانان دانست.

وی اظهار کرد: پیام هفته وحدت فراتر از تفاوت‌های مذهبی و قومی است و مسلمانان را به تکیه بر مشترکات بزرگ امت اسلامی و تقویت پیوندهای برادری دعوت می‌کند.

گرگیج افزود: حضرت محمد مصطفی(ص) با سیره و اخلاق کریمانه خویش، راهی روشن برای زندگی بر پایه محبت، عدالت، گذشت و احترام به انسان‌ها ترسیم کردند و امروز جوامع اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به همین ارزش‌ها هستند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ گفت‌وگو و مدارا، ادامه داد: مسلمانان با وجود تفاوت در برخی دیدگاه‌ها، در ایمان به خداوند، قرآن کریم، پیامبر اسلام(ص) و بسیاری از ارزش‌های مشترک، دارای پیوندی عمیق و ناگسستنی هستند.

عضو شورای روحانیت اهل سنت شهرستان جاسک، تصریح کرد: تقویت این پیوند می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت، آرامش، امنیت و سربلندی جوامع اسلامی باشد و اجازه ندهد اختلافات، زمینه‌ساز تفرقه میان مسلمانان شود.

گرگیج با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام گفت: در شرایطی که جهان اسلام با چالش‌ها و تهدیدهای گوناگون روبه‌رو است، حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه دیگر صرفاً یک توصیه نیست، بلکه یک ضرورت اساسی برای جوامع اسلامی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: اتحاد و همدلی مسلمانان می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای روشن‌تر و جامعه‌ای مبتنی بر عدالت، صلح و کرامت انسانی باشد و ظرفیت‌های امت اسلامی را در مسیر پیشرفت و تعالی فعال کند.

عالم برجسته هرمزگان در پایان، هفته وحدت را به همه مسلمانان جهان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این ایام، سرآغاز گام‌های استوارتر برای گسترش برادری، همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان همه پیروان ادیان و مذاهب باشد.

امام جمعه سیریک:«دفاع‌های مقدس» ایران، وحدت‌آفرین برای امت اسلامی و عبرت‌آموز برای دولت‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه سیریک، در سخنانی با اشاره به دو جنگ اخیر ایران و آمریکا، آن‌را دو «دفاع مقدس» خواند که برکات فرامرزی آن، «وحدت‌آفرینی برای ملت‌های اسلامی» و «عبرت‌آموزی برای دولت‌های اسلامی» است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه سیریک، در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) به تبیین ابعاد تازه‌ای از دو رویداد مهم تاریخی یعنی «جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه» پرداخت و آن‌را نه تنها شکوه ایستادگی ملت ایران، بلکه نقطه عطفی برای جهان اسلام دانست.

وحدت‌آفرینی؛ میراث مقاومت برای امت اسلامی

امام جمعه سیریک با استناد به آیات قرآن و سیره اهل بیت (ع) تصریح کرد: شجاعت و ایستادگی ملت ایران در برابر مسلح‌ترین قدرت‌ها، در فطرت‌های زلال مسلمانان جهان تکانه ایجاد کرده و تعمیق بیداری و انگیزه وحدت در امت اسلامی را در پی خواهد داشت .

وی تأکید کرد: این پیروزی‌ها، اگرچه در میدان ظاهری یک پیروزی ایرانی است، اما در باطن، فرح و بهجتی در قلوب مسلمانان و مستضعفان عالم ایجاد کرده که گویا خودشان به این پیروزی رسیده‌اند.

حجت‌الاسلام سالاری با بیان روایتی از حضرت امیرالمؤمنین (ع) در خصوص پاداش همراهی با حق، خاطرنشان کرد: در این پیروزی‌ها، امت اسلامی صاحب ثواب و ملت ایران صاحب ثوابی مضاعف شده است.

وی با هشدار نسبت به پدیده صهیونیسم، آن‌را فراتر از یک جریان یهودی، یک «پروژه سیاسی مذهبی شیطان‌پرستانه» دانست و افزود: که امروز نه تنها یهودی صهیونیست، بلکه مسیحی و مسلمان صهیونیست نیز داریم و پیروزی‌های ایران، خط بطلانی بر این جریان کشید.

عبرت‌آموزی؛ پیامی برای دولت‌های وابسته

امام جمعه سیریک در ادامه، دومین برکت این دو دفاع مقدس را «عبرت‌آفرینی برای دولت‌های اسلامی» برشمرد و افزود: این تجربه بزرگ، ضرورت بازگشت دولت‌ها به خویشتن و درک این حقیقت را آشکار می‌سازد که باید کشور خود را با مردم خودشان بسازند، نه با التماس ذلت‌بار پیش کشورهای سلطه‌گر.

وی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ لَا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» تأکید کرد: ملت ایران با عمل به این آیه، ثابت کرد که تغییر سرنوشت مرهون همت و خودباوری است، نه جبر و انجام خواسته های کشور های مستکبر پس باید با آگاهی در این مسیر قدم برداشت.

نسل‌آوری؛ راهکاری قرآنی برای خروج از ذلت

امام جمعه سیریک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به داستان قرآنی بنی‌اسرائیل و سرگردانی چهل ساله آن‌ها در بیابان، این ماجرا را نمادی از تغییر نسل برای رهایی از فرهنگ استخفاف و ذلت دانست.

وی همچنین بیان داشت: امروز نیز تجربه دفاع مقدس، نسلی نو و آگاه را در جهان اسلام پرورش خواهد داد که بتواند ارزش‌های واقعی را درک کرده و در برابر نظام سلطه ایستادگی کند .

حجت‌الاسلام سالاری در پایان با تاکید بر اینکه ظفرمندی‌های ملت ایران، موهبتی الهی به امت رسول الله (ص) بود، خاطرنشان کرد: این دو دفاع مقدس، گامی استوار در مسیر تقریب امت اسلامی و زدودن غبار ذلت از چهره جهان اسلام است و پیام آن برای دولت‌های منطقه، اتکا به نیروی مردمی و دست برداشتن از وابستگی به بیگانگان است .

مولوی مچانی: وحدت اسلامی باید از شعار به عمل برسد

امام جمعه دهستان گابریگ گفت: مسلمانان با تکیه بر مشترکات دینی می‌توانند مسیر عزت و اقتدار جهان اسلام را هموار کنند.

مولوی محمود مچانی امام جمعه اهل سنت دهستان گابریگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت میان مسلمانان، اظهار کرد: وحدت اسلامی یکی از آرمان‌های بزرگ امت اسلامی و از مهم‌ترین عوامل دستیابی به عزت و اقتدار جهان اسلام است.

وی افزود: وحدت به معنای نفی تفاوت‌ها نیست، بلکه به معنای تمرکز بر مشترکات ارزشمندی است که مسلمانان را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز ساخت آینده‌ای مشترک برای امت اسلامی باشد.

مولوی مچانی، تصریح کرد: تمسک به حبل‌الله، محکم‌ترین پیوندی است که می‌تواند صفوف مسلمانان را در برابر جریان‌های تفرقه‌افکن و دشمنانی که بقای خود را در اختلاف میان امت اسلامی می‌بینند، مستحکم کند.

امام جمعه دهستان گابریگ، ادامه داد: مسلمانان از مشترکات عمیقی همچون خدای واحد، پیامبر واحد و قبله واحد برخوردارند و تکیه بر این مشترکات می‌تواند مسیر همدلی، برادری و پیشرفت امت اسلامی را هموار کند.

وی خاطرنشان کرد: وحدت اسلامی نباید تنها در سخنرانی‌ها و شعارها خلاصه شود، بلکه باید در رفتار، کردار و مناسبات اجتماعی مسلمانان نمود عملی پیدا کند.

عضو شورای روحانیت اهل سنت شهرستان جاسک گفت: هر اندازه دل‌های مؤمنان به یکدیگر نزدیک‌تر شود، زمینه برای کینه و تفرقه کاهش یافته و جای آن را همکاری، همدلی و تلاش مشترک برای رشد و بالندگی امت اسلامی خواهد گرفت.

مولوی مچانی تأکید کرد: مسلمانان با تقویت وحدت و تکیه بر مشترکات می‌توانند الگویی از تمدن مبتنی بر عدالت، اخلاق و کرامت انسانی را به جهانیان عرضه کنند.

وی در پایان گفت: جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و انسجام نیاز دارد و تحقق وحدت واقعی، نیازمند تبدیل این آرمان از یک شعار به فرهنگ و رفتار عملی در میان مسلمانان است.