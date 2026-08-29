خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها: جنگلهای هیرکانی برای مازندران تنها یک میراث طبیعی نیستند؛ سرمایهای زندهاند که حفاظت از آنها نیازمند مشارکت همه بخشهای جامعه است. در چنین شرایطی، ورود بخش خصوصی به عرصه تولید نهالهای بومی و همراهی با منابع طبیعی میتواند حلقهای تازه در زنجیره حفاظت، احیا و توسعه پوشش گیاهی شمال کشور ایجاد کند.
این بار فعالان حوزه گل و گیاه که سالها در زمینه تولید و صادرات فعالیت داشتهاند، بخشی از توان خود را به حوزه منابع طبیعی آوردهاند تا از ظرفیت گلخانهها و نهالستانهای بخش خصوصی برای تولید نهالهای هیرکانی استفاده شود.
تفاهمنامه میان ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر و گلکاران امضا شد که یکی از محورهای مورد تأکید آن، کاهش استفاده از خاک برگ برداشتشده از جنگل و جایگزینی آن با سایر بسترهای مناسب کشت است؛ اقدامی که میتواند در صورت اجرای جدی، بخشی از فشار وارد بر اکوسیستم جنگلی را کاهش دهد.
این همکاری، علاوه بر وجه محیطزیستی، میتواند زمینهای برای توسعه فعالیت اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از ظرفیت تخصصی تولیدکنندگان گل و گیاه در مسیر حفاظت از طبیعت باشد.
وقتی مسئولیت اجتماعی به کمک هیرکان میآید
مهرداد خزاییپول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: تفاهمنامهای را با فعالان حوزه تولید گل و گیاه امضا کردیم تا بتوانیم در مسیر تولید نهال و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از ظرفیت این عزیزان استفاده کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر ادامه داد: مجموعه فعالان حاضر در این همکاری حدود ۷۰ عضو دارد که همگی از تولیدکنندگان گل و گیاههای زینتی و غیرزینتی هستند و میتوانند ظرفیت قابل توجهی را برای تولید نهال در اختیار منابع طبیعی قرار دهند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی، استفاده از ظرفیت موجود برای تولید نهالهای هیرکانی است، تصریح کرد: بر اساس این تفاهمنامه، قرار است عزیزان در عرصههایی که در اختیار دارند برای تولید نهالهای هیرکانی نیز اقدام کنند.
خزاییپول یکی از نکات مهم این تفاهم را موضوع استفاده از خاک برگ عنوان کرد و گفت: در بخشی از این تفاهمنامه تأکید شده است که میزان استفاده از خاک برگ کاهش پیدا کند؛ چرا که خاک برگهایی که در جنگل وجود دارد، بخشی از سرمایه طبیعی جنگل محسوب میشود و باید تلاش کنیم از سایر محصولات و موادی که قابلیت جایگزینی دارند استفاده کنیم.
وی افزود: تولیدکنندگان نیز در این زمینه تمایل بسیار خوبی نشان دادهاند و امیدواریم بتوانیم با همکاری آنها در راستای اجرای این تفاهمنامه گامهای مؤثری برداریم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر هدف نهایی این همکاری را حفاظت از جنگلها دانست و گفت: امیدواریم با اجرای این تفاهمنامه بتوانیم به حفاظت از جنگلها کمک کنیم، زادآوری آنها را افزایش دهیم و برداشت از درختان جنگلی و فشار بر جنگلهای هیرکانی را کاهش دهیم.
خزاییپول ادامه داد: تولید نهال میتواند این امکان را فراهم کند که نهال در اختیار دوستداران طبیعت و افرادی قرار گیرد که علاقهمند به کاشت درخت و کمک به توسعه فضای سبز هستند.
وی ابراز امیدواری کرد این همکاری در ادامه توسعه پیدا کند و گفت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همراهی تولیدکنندگان، شاهد پیشرفت کشور و گسترش مشارکت اجتماعی در حوزه منابع طبیعی باشیم.
تولیدکنندگان گل و گیاه پای کار حفاظت از جنگل
محمد پوستی تولید کننده گل و گیاه مازندران با بیان اینکه همکاری با مجموعه منابع طبیعی برای بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: همه ما میدانیم که مشکلات زیادی در حوزههای مختلف وجود دارد، اما با مدیریت خوب میتوان از ظرفیتهای موجود استفاده کرد.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: اگر این ظرفیتها بهدرستی مدیریت شوند، میتوانیم در زمینه اشتغال پایدار اقدامات خوبی انجام دهیم و در عین حال به حفظ جنگل نیز کمک کنیم.
وی ادامه داد: موضوع تنها به تولید نهال محدود نمیشود و با یک همکاری مناسب میتوان در زمینه حفظ جنگل، اشتغال پایدار، صادرات و مسائل دیگر نیز فعالیت کرد.
پوستی با اشاره به تفاهم انجامشده با منابع طبیعی گفت: یک نقطه شروع خوب شکل گرفت و امیدوارم این همکاری برای آینده نیز ادامه پیدا کند و بتوانیم فعالیتهای بیشتری را با کمک یکدیگر انجام دهیم.
وی با ابراز خرسندی از این همکاری اظهار کرد: امیدوارم این اتفاق سرآغاز برنامههای بیشتری باشد و بخش خصوصی بتواند در کنار مجموعههای دولتی برای حفظ منابع طبیعی و توسعه فعالیتهای اقتصادی منطقه نقش بیشتری ایفا کند.
این نگاه، نشاندهنده آن است که بخش خصوصی حوزه گل و گیاه تنها به دنبال توسعه فعالیت اقتصادی خود نیست و میتواند بخشی از ظرفیتهایش را در قالب مسئولیت اجتماعی برای حفاظت از منابع طبیعی به کار گیرد.
از صادرات گل و گیاه تا تولید نهال هیرکانی
یعقوب عابدینی دیگر تولید کننده گل و گیاه مازندران با اشاره به همکاری شکلگرفته با منابع طبیعی، آن را اقدامی در راستای مسئولیت اجتماعی دانست.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: همکاری با منابع طبیعی به نظر من یک همکاری اجتماعی محسوب میشود و مردم نیز در این کار خیر و کار بسیار بزرگ مشارکت دارند.
عابدینی ادامه داد: ما هم به عنوان یک شهروند و هم به عنوان یک تولیدکننده خودمان را در خدمت کشورمان میدانیم و تلاش میکنیم در جهت حمایت از منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه کاشت نهال نقش داشته باشیم.
وی با اشاره به توافق صورتگرفته گفت: توافق کردیم که انشاءالله بخشی از این کار را بر عهده بگیریم و در حوزه تولید و توسعه نهال با منابع طبیعی همکاری کنیم.
وی در ادامه با اشاره به سابقه فعالیت مجموعه خود در حوزه گل و گیاه اظهار کرد: کار اصلی ما تولید گل و گیاه و صادرات این محصولات است و در کنار تولیدکنندگان بزرگ منطقه این ظرفیت را داریم که وارد حوزه تولید نهال نیز شویم.
وی با تأکید بر علاقه خود به توسعه نهالستان و درختکاری بیان کرد: قطعا خیلی خوشحال میشویم که در جهت توسعه نهال، نهالستان و درخت و این مسائل قدم برداریم.
عابدینی با اشاره به سابقه فعالیتهای خود در زمینه کاشت نهال در خارج از کشور نیز گفت: در ترکمنستان، حدود چهار میلیون اصله نهال کاشتهام.
وی افزود: در بخش دیگری نیز در یک منطقه روستایی در منطقه خودمان فعالیتهایی داشتهام و خودم نیز در آنجا محیطبان هستم.
عابدینی با تأکید بر علاقه شخصی خود به منابع طبیعی و محیط زیست گفت: نسبت به درخت، محیط زیست و توسعه جنگل تعصب داریم و برای ما حفظ جنگل از همه مهمتر است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد در حوزه توسعه نهال و درختکاری فعالیت کنیم، مهمترین موضوع برای ما این است که در نهایت به حفظ جنگل کمک شود.
یک نهالستان تازه برای آینده هیرکان
اهمیت این همکاری در آن است که بخش خصوصی، امکانات و تجربهای را وارد عرصه میکند که پیش از این بیشتر در اختیار فعالیتهای تجاری حوزه گل و گیاه قرار داشته است. اکنون همین توان تولیدی میتواند در خدمت تولید نهالهای بومی و هیرکانی قرار گیرد.
از سوی دیگر، کاهش وابستگی به خاک برگ جنگلی نیز یکی از بخشهای قابل توجه این تفاهم است. تولیدکنندگان گل و گیاه برای پرورش محصولات خود به بسترهای مناسب کشت نیاز دارند، اما تأمین این بستر نباید به قیمت برداشت از اکوسیستم طبیعی تمام شود. استفاده از جایگزینهای مناسب میتواند هم نیاز تولیدکننده را پاسخ دهد و هم از فشار بر جنگل بکاهد.
طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت نیز برای تحقق اهداف خود نیازمند چنین ظرفیتهایی است؛ چرا که تولید گسترده نهال بدون مشارکت نهالستانها، تولیدکنندگان، تشکلهای مردمی و بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
در این میان، حضور مجموعههایی که تجربه تولید، تکثیر و حتی صادرات محصولات گیاهی را دارند، میتواند ظرفیت فنی قابل توجهی برای تولید نهال ایجاد کند.
از سوی دیگر، این همکاری میتواند به توسعه اشتغال نیز منجر شود. ایجاد و توسعه نهالستانها، تکثیر نهال، نگهداری و پرورش آن و عرضه محصولات، همگی به نیروی انسانی نیاز دارد و میتواند فرصتهای جدیدی برای اشتغال در منطقه ایجاد کند.
جنگل هیرکانی برای تداوم حیات خود به مجموعهای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از حفاظت و نظارت گرفته تا احیای عرصهها، تقویت زادآوری طبیعی، تولید نهال، مشارکت جوامع محلی و ورود مسئولانه بخش خصوصی.
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