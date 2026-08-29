پورخاقان: امنیت امروز جامعه مرهون تلاش نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان صبح شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: بزرگ‌ترین عامل پیروزی در طول تاریخ و به‌ویژه تاریخ اسلام، وحدت میان انسان‌ها و جوامع و مذاهب مختلف بوده است.

وی افزود: پیامبر مکرم اسلام(ص) از همان ابتدای رسالت با افرادی که به دنبال برهم زدن وحدت جامعه اسلامی بودند، مقابله کردند، چراکه رمز پیروزی امت اسلامی در وحدت کلمه است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به وحدت میان شیعه و اهل سنت در خراسان شمالی گفت: اهل سنت این استان از نظر فکری و اعتقادی به جامعه شیعی نزدیک هستند و مراودات اجتماعی، خانوادگی و مذهبی میان مردم شیعه و سنی، نمونه‌ای ارزشمند از وحدت اسلامی است.

حجت الاسلام پورخاقان در ادامه با اشاره به هفته دولت و بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: هیچ‌کس حق ندارد به گونه‌ای سخن بگوید که موجب ایجاد اختلاف و شکاف میان مردم و دولت شود و خدمات دولت را نادیده بگیرد.

وی افزود: کار کردن در شرایطی که کشور با مشکلات مختلف مواجه است، دشوار بوده و باید خدمات مسئولان و دولتمردان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین بر ضرورت پرهیز از سیاه‌نمایی و ایجاد ناامیدی در جامعه تأکید کرد و گفت: کشور ظرفیت‌ها و منابع فراوانی دارد و با وجود شدیدترین تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، ملت ایران مسیر خود را ادامه داده است.

حجت الاسلام پورخاقان با اشاره به سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ایران موضوع جدیدی نیست و این کشور از دهه‌های گذشته در برابر ملت ایران قرار داشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این دشمنی ادامه پیدا کرده است.

وی بیان کرد: باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، حفظ وحدت و تقویت همدلی، مشکلات کشور را پشت سر گذاشت و اجازه نداد دشمن با ایجاد اختلاف و ناامیدی، جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

امنیت کشور مرهون تلاش نیروهای مسلح است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح و مجموعه‌های امنیتی کشور اظهار کرد: اگر امنیتی که نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی ایجاد کرده‌اند وجود نداشت، شرایط جامعه به شکل امروز نبود.

وی افزود: نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس و همچنین در حوادث و جنگ‌های اخیر، برای حفظ امنیت کشور تلاش کرده‌اند و مردم با اتکا به این امنیت، با آرامش در جامعه حضور دارند.

پورخاقان با اشاره به اهمیت سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: این سازمان به دلیل ارتباط مستقیم با نیروهای مسلح و حوزه امنیت کشور، جایگاهی بسیار حساس و مهم دارد و مسئولیت در این مجموعه نیازمند اعتماد، امانتداری و توجه ویژه است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی، تقویت امید در جامعه، حمایت از خدمتگزاران مردم و صیانت از امنیت کشور تأکید کرد.