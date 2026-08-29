۱۱۴ واحد مسکن مددجویی در گیلان افتتاح شد

سید مجتبی جلالی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۱۱۴ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان گیلان تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این واحدهای مسکونی به طور میانگین ۵۱ مترمربع زیربنا دارند که از مجموع آنها، ۹۴ واحد در مناطق روستایی و ۲۰ واحد در مناطق شهری احداث شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به مجموع زیربنای واحدهای افتتاح‌شده گفت: این واحدهای مسکونی در مجموع دارای ۵ هزار و ۹۱۱ مترمربع زیربنا هستند و برای احداث آنها ۱۶۴ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان هزینه شده است.

جلالی‌پور همچنین از افتتاح طرح‌های اشتغال مددجویان همزمان با هفته دولت خبر داد و بیان کرد: در این ایام ۵ هزار و ۱۴۲ طرح اشتغال با پرداخت ۷۶۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه خودکفایی و اشتغال‌زایی به بهره‌برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، افزایش درآمد خانوارهای تحت حمایت و فراهم کردن زمینه توانمندسازی و خودکفایی اقتصادی مددجویان انجام شده است.