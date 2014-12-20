مردم برای پخت آش 80تنی نذری همکاری میکنند/ دعای سلامتی برای دردمندان

به گزارش خبرنگار مهر، امشب مردم شیراز به پارک خلدبرین یعنی محل طبخ آش 80 تنی آمده اند که به نیت سلامتی و دعای خیر کمکی برای تهیه این آش نذری کرده باشند.

با اینکه طبخ بزرگترین نذری دنیا از حوالی ساعت هشت صبح 27 صفر در پارک خلدبرین آغاز شده و توزیع آن نیز از حوالی ساعت پنج صبح 28 صفر آغاز می شود مردم شیراز از همان ساعت اولیه در کنار محل طبخ حاضر شدنده اند تا ضمن کمک به تهیه پخت برای همه دردمندان از رسول خدا(ص) طلب سلامتی کنند.

زهرا طالبیان از اولین نفراتی است که خود را به محل طبخ بزرگترین نذری دنیا رسانده و با چشمان گریان نگاه خود را دیگ هایی انداخته که نذری رسول الله(ص) در آنها پخت می شود.

این بانوی 45 ساله در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سلامتی نوه شش ساله ام را از رسول الله(ص) درخواست کرده ام، گفت: نوه شش ساله من از یک چشم نابینا شده و شفای او را از رسول الله(ع) می خواهم.

وی تاکید کرد: در جاییکه همه مردم با نیت خیر حضور داشته باشند به طور حتم حاجتمندان نیز مراد خود را دریافت می کنند.

فرد دیگری که از شهرستان لامرد برای شرکت در پخت این نذری خود را به شیراز رسانده به خبرنگار مهر، گفت: برای چهارمین سال است که در این پخت شرکت می کنم و هر ساله درخواست خود را نیز از رسول الله(ص) گرفتم.

ابوطالب رحمانی افزود: حدود 10 ساعت در کنار دیگ های پخت آش حضور دارم و کوچکترین خستگی را احساس نمی کنم زیرا برای رسول الله(ص) کار می کنیم.

طبخ بزرگترین آش نذری دنیا به مقدار 80 تن از ساعت هشت صبح روز گذشته در شیراز آغاز شده و تا ساعت پنج صبح روز 28 صفر ادامه خواهد داشت.