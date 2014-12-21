آمریکا در پی براندازی حکومت ونزوئلا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ولادیمیر پادرینو" با اعلام این مطلب در ادامه گفت: هدف از فشارها و تحریم های آمریکا بوجود آوردن اعتراضات خشونت آمیز و برکنار کردن "نیکلاس مادرور" از قدرت از طریق همین اعتراضات است.

به گفته پادرینو، مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، یکی از اصلی ترین منتقدان سیاست های آمریکا در منطقه امریکای لاتین است از همین رو واشنگتن در پی براندازی در این کشور است.

وزیر دفاع ونزوئلا در ادامه گفت: مداخله آمریکا با هدف افزایش سطح خشونت ها در ونزئلا انجام می شود. این اقدامات با هدف از بین بردن قوانین حاکم در کشور انجام می شود.

مجلس نمایندگان آمریکا در هفته گذشته طرحی را تصویب کرده که به موجب آن دارائی های مقامات ونزوئلایی در ایالات متحده مسدود شده و افرادی که به گفته واشنگتن مسئول سرکوب اعتراضات در این کشور هستند نیز از این پس اجازه سفر به آمریکا را نخواهند داشت.

ونزوئلا از مهمترین منتقدان سیاست های واشنگتن در آمریکای لاتین محسوب می شود. واشنگتن در طی سال های اخیر اقدامات زیادی را علیه دولت این کشور انجام داده و حتی چندی قبل مادورو اعلام کرده بود که مرگ "هوگو چاوز" رئیس جمهور سابق ونزوئلا، نیز بواسطه توطئه ای بوده که آمریکا آن را پی ریزی کرده بود.

خود چاوز نیز در زمان حیات اعلام کرده بود که آمریکا قصد مسموم کرن آن دسته از رهبران آمریکای لاتین را که با سیاست های واشنگتن همسو نیستند، دارد.