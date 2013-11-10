ونزوئلا خبرنگار آمریکایی را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه میامی هرالد در گزارشی نوشت: مقامات ونزوئلایی "جیم ویس" خبرنگار آمریکایی بازداشت شده در کاراکاس را که گفته می شود به خاطر تهیه گزارش درباره انتخابات شهرداری و قحطی برخی کالاها همچون شیر، دستمال کاغذی و قطعات اتومبیل در ونزوئلا به این کشور سفر کرده بود، پس از 48 ساعت آزاد کردند.
این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: وضعیت جسمانی جیم ویس مساعد است و به زودی با خانواده اش دیدار می کند.
این خبرنگار آمریکایی در مطلبی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت از تمام افرادی که در آزادی من کمک کردند، تشکر می کنم.
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