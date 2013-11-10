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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۵۷

ونزوئلا خبرنگار آمریکایی را آزاد کرد

ونزوئلا خبرنگار آمریکایی را آزاد کرد

یک رسانه غربی از آزادی خبرنگار آمریکایی بازداشت شده در کاراکاس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه میامی هرالد در گزارشی نوشت: مقامات ونزوئلایی "جیم ویس" خبرنگار آمریکایی بازداشت شده در کاراکاس را که گفته می شود به خاطر تهیه گزارش درباره انتخابات شهرداری و قحطی برخی کالاها همچون شیر، دستمال کاغذی و قطعات اتومبیل در ونزوئلا به این کشور سفر کرده بود، پس از 48 ساعت آزاد کردند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: وضعیت جسمانی جیم ویس مساعد است و به زودی با خانواده اش دیدار می کند.

این خبرنگار آمریکایی در مطلبی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت از تمام افرادی که در آزادی من کمک کردند، تشکر می کنم.

 

کد مطلب 2172864

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