مهدی یوسفخانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی هفته گذشته ۲۰۰ تومان کاهش یافته است، اظهارداشت: نرخ این کالا چهارشنبه گذشته به ۵۵۰۰ تومان رسید و هنوز هم با همین قیمت در مراکز خردهفروشی به فروش میرسد.
وی قیمت مرغ را در میدان بهمن بین ۴۷۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان، درب کشتارگاه ۴۹۰۰ تومان و توزیع درب واحد صنفی ۵۰۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: این روزها نرخ مرغ به حداقل مقدار ممکن رسیده و پیش بینی ما این است که در روزهای آتی قیمت این کالا با کاهشی بیش از این میزان مواجه نخواهد بود.
یوسفخانی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام از روز پنج شنبه گذشته جمع آوری مرغهای مازاد را آغاز کرده است، اظهارداشت: اگر روند جمع آوری به همین شکل ادامه پیدا کند از اواخر هفته جاری شاهد افزایش قیمت مرغ در بازار خواهیم بود.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه نرخ مرغ زنده درحال حاضر بین ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است، اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام باید از حدود ۲ هفته قبل که قیمت مرغ زنده روی مرز ۴ هزارتومان بود، خرید را آغاز میکرد تا از زیان تولیدکنندگان جلوگیری میشد.
به گفته یوسفخانی قیمت انواع ماهی نیز بدون تغییر نسبت به هفته قبل و به شرح زیر است؛ شیر جنوب ۲۵ هزار تومان، کپور ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، قزلآلا ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان، شیر نیزهای ۱۴ هزار تومان، تیلاپیا ۲۱ هزار تومان، آمور جنوب (سفید پرورشی) ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، آزاد دزفولی ۷ هزار تومان، هامور جنوب ۲۱ هزارتومان، حلوا سیاه ۲۲ هزارتومان و حلوا سفید ۴۰ هزار تومان.
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