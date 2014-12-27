تأسیس درمانگاه ناباروری در باکو/ رشد خوب درمان ناباروری در ایران

حمیدرضا طیبی در خصوص خدمات رسانی به کشورهای همسایه در حوزه ناباروری به خبرنگار مهر گفت: ما در این حوزه به خودکفایی رسیده ایم و اکنون در حال تاسیس درمانگاهی در شهر باکو (آذربایجان) هستیم، چراکه این کشور اعتماد زیادی به حوزه پزشکی ایران دارد.

طیبی اظهارداشت: این درمانگاه در این جهت است که مجموعه خدمات پزشکی جهاد را درحد قابل قبولی در درمانگاه باکو ارائه دهیم و برای اقدامات تخصصی تر آنها را به ایران بفرستیم.

وی افزود: خدمات ارائه شده در درمانگاه باکو، به گونه ای است که بیماران این شهر را می توان به تمام بیمارستان و واحدهای جهاددانشگاهی فعال در زمینه ناباروری که با پژوهشگاه رویان و ابن سینا همکاری دارند، ارجاع داد.

رئیس جهاددانشگاهی تاکید داشت: البته خدمات دهی به بیماران خارجی در زمینه ناباروری به ویژه در استان قم نیز انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار پژوهشگاه رویان و ابن سینا و سایر مجموعه های جهاددانشگاهی در بحث ناباروری، نرخ رشد درمان و باروری حدود 35تا 40 درصد است و این آمار خوبی به شمار می آید، افزود: دلیل این آمار خوب این است که پشتوانه خوب علمی در این مراکز داریم و توانسته ایم این آمار را در بخش درمان در حوزه ناباروری بدست بیاوریم.

طیبی با بیان اینکه آمار بیماران خارجی در پژوهشگاه رویان زیاد است و توجه زیادی به آنها می شود، در ادامه اظهار داشت: البته در برنامه توسعه رویان هم دیده شده که در بخش ناباروری فعالیت های گسترده ای داشته باشیم.