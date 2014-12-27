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۶ دی ۱۳۹۳، ۹:۲۸

رئیس جهاد دانشگاهی به مهر خبر داد:

تأسیس درمانگاه ناباروری در باکو/ رشد خوب درمان ناباروری در ایران

تأسیس درمانگاه ناباروری در باکو/ رشد خوب درمان ناباروری در ایران

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: اکنون در حال تاسیس درمانگاهی در باکوی آذربایجان هستیم، تا خدماتی را بتوانیم به کشورهای همسایه ارائه کنیم.

حمیدرضا طیبی در خصوص خدمات رسانی به کشورهای همسایه در حوزه ناباروری به خبرنگار مهر گفت: ما در این حوزه به خودکفایی رسیده ایم و اکنون در حال تاسیس درمانگاهی در شهر باکو (آذربایجان) هستیم، چراکه این کشور اعتماد زیادی به حوزه پزشکی ایران دارد. 

طیبی اظهارداشت: این درمانگاه در این جهت است که مجموعه خدمات پزشکی جهاد را درحد قابل قبولی در درمانگاه باکو ارائه دهیم و برای اقدامات تخصصی تر آنها را به ایران بفرستیم.

وی افزود: خدمات ارائه شده در درمانگاه باکو، به گونه ای است که بیماران این شهر را می توان به تمام بیمارستان و واحدهای جهاددانشگاهی فعال در زمینه ناباروری که با پژوهشگاه رویان و ابن سینا همکاری دارند، ارجاع داد.

رئیس جهاددانشگاهی تاکید داشت: البته خدمات دهی به بیماران خارجی در زمینه ناباروری به ویژه در استان قم نیز انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار پژوهشگاه رویان و ابن سینا و سایر مجموعه های جهاددانشگاهی در بحث ناباروری، نرخ رشد درمان و باروری حدود 35تا 40 درصد است و این آمار خوبی به شمار می آید، افزود: دلیل این آمار خوب این است که پشتوانه خوب علمی در این مراکز داریم و توانسته ایم این آمار را در بخش درمان در حوزه ناباروری بدست بیاوریم.

طیبی با بیان اینکه آمار بیماران خارجی در پژوهشگاه رویان زیاد است و توجه زیادی به آنها می شود، در ادامه اظهار داشت: البته در برنامه توسعه رویان هم دیده شده که در بخش ناباروری فعالیت های گسترده ای داشته باشیم.

کد مطلب 2447819

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