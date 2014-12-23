به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول پیشاهنگ درباره آخرین وضعیت ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه‌های برق کشور، گفت: برای زمستان سال جاری ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه های کشور به بیش از 6 میلیارد لیتر رسیده است.

معاون هماهنگی تولید توانیر با اعلام اینکه براساس استاندارهای جهانی، باید 45 روز سوخت ذخیره برای نیروگاه‌ها داشته باشیم که به همین خاطر 6 میلیارد لیتر مخزن ذخیره سوخت نصب کرده‌ایم که مخازن راهبردی کشور است، تصریح کرد: باید در تمام طول سال به فکر تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها باشیم چراکه مصرف گاز در زمستان به‌دلیل رشد مصارف گرمایش و مصارف خانگی به‌شدت افزایش می‌یابد و مشابه مشکلی که صنعت برق در تابستان با آن مواجه است، بخش گاز کشور در زمستان با آن روبه‌رو است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تعیین سوخت جایگزین برای نیروگاه‌ها از تابستان اجتناب‌ ناپذیر است، اظهار داشت: اگر پیش‌بینی‌های در تامین سوخت نیروگاه‌ها محقق نشود، بی‌گمان ضربه سختی به صنایع و نیروگاه‌ها و حتی به کل کشور وارد می‌شود.

پیشاهنگ با بیان اینکه برق یک کالای لوکس نیست و همه زندگی مردم به برق وابسته است، افزود: اختلال در تامین برق موجب اختلال در زندگی عادی مردم می‌شود.

معاون هماهنگی تولید توانیر با یادآوری اینکه اگرچه این مخازن با سرمایه‌گذاری وزارت نیرو احداث شده است، اما از آنجا که این مخازن، مخزن‌های ذخیره سوخت است، بیان کرد: وزارت نفت هم می‌تواند از آن استفاده کند که پیش بینی می شود این مخازن به ‌موقع سوخت‌گیری شود تا در مواقع اضطراری بتوان از آنها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه امسال در مقایسه با سال گذشته ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها کمتر است، تاکید کرد: باید با یک مدیریت دقیق و با همکاری وزارت نفت موضوع تامین سوخت نیروگاه‌ها را پیش ببریم تا مشکلی به‌وجود نیاید.

این مقام مسئول با بیان اینکه با همکاری شرکت گاز و شرکت ملی پخش و پالایش نفتی، پایش لحظه‌ای و روزانه سوخت صورت می‌گیرد تا نیروگاه‌ها با کمبود سوخت روبه‌رو نشوند خاطرنشان کرد: در سال‌جاری میزان تحویل گاز طبیعی به نیروگاه‌ها درمقایسه با سال گذشته 22 درصد افزایش اما نسبت به برنامه‌ریزی وزارت نفت کاهش دارد ضمن آنکه میزان ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها در مقایسه با سال گذشته کمتر است.