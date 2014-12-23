  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۹

«عصر یخبندان» به جشنواره فیلم فجر رسید

«عصر یخبندان» به جشنواره فیلم فجر رسید

فیلمبرداری فیلم «عصر یخبندان» به کارگردانی مصطفی کیایی طی روزهای گذشته در لوکیشنی واقع در خیابان سهروردی به پایان رسید و نسخه نهایی این فیلم به دفتر سی و سومین جشنواره فیلم فجر ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری «عصر یخبندان» به کارگردانی مصطفی کیایی طی شب های گذشته در لوکیشنی واقع در خیابان سهروردی تهران بعد از  52 جلسه فیلمبرداری و 28 جلسه شب کاری در تهران به پایان رسید.

عصر یخبندان

مهتاب کرامتی، بهرام رادان و محسن کیایی بازیگرانی بودند که در آخرین شب فیلمبرداری این فیلم جلوی دوربین مهدی جعفری، فیلمبردار این اثر سینمایی رفتند.

عصر یخبندان

نیما جعفری جوزانی تدوین این فیلم را همزمان با فیلمبرداری بر عهده داشت و علیرضا علویان صداگذاری این فیلم را انجام داد.

عصر یخبندان

آرمان موسی پور، آهنگساز این فیلم در حال ساخت موسیقی «عصر یخبندان» است و تا چند روز دیگر موسیقی فیلم به پایان می رسد.

عصر یخبندان

«عصر یخبندان» دومین همکاری مصطفی کیایی با منصور لشکری قوچانی بعد از فیلم «خط ویژه» است و نخستین اکران این فیلم در سی و سومین جشنواره فیلم فجر است.

عصر یخبندان

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در «عصریخبندان» خارپشت ها تصمیم گرفتند رنج خارهای یکدیگر را تحمل کنند اما کنار هم باشند و به هم گرما بدهند، خارپشت ها تنها جاندارانی بودند که در «عصر یخبندان» زنده ماندند.

بهرام رادان، مهتاب کرامتی، آنا نعمتی، سحر دولتشاهی، محسن کیایی، مینا ساداتی و فرهاد اصلانی و ژاله صامتی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 2447979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها