«عصر یخبندان» به جشنواره فیلم فجر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری «عصر یخبندان» به کارگردانی مصطفی کیایی طی شب های گذشته در لوکیشنی واقع در خیابان سهروردی تهران بعد از 52 جلسه فیلمبرداری و 28 جلسه شب کاری در تهران به پایان رسید.

مهتاب کرامتی، بهرام رادان و محسن کیایی بازیگرانی بودند که در آخرین شب فیلمبرداری این فیلم جلوی دوربین مهدی جعفری، فیلمبردار این اثر سینمایی رفتند.

نیما جعفری جوزانی تدوین این فیلم را همزمان با فیلمبرداری بر عهده داشت و علیرضا علویان صداگذاری این فیلم را انجام داد.

آرمان موسی پور، آهنگساز این فیلم در حال ساخت موسیقی «عصر یخبندان» است و تا چند روز دیگر موسیقی فیلم به پایان می رسد.

«عصر یخبندان» دومین همکاری مصطفی کیایی با منصور لشکری قوچانی بعد از فیلم «خط ویژه» است و نخستین اکران این فیلم در سی و سومین جشنواره فیلم فجر است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در «عصریخبندان» خارپشت ها تصمیم گرفتند رنج خارهای یکدیگر را تحمل کنند اما کنار هم باشند و به هم گرما بدهند، خارپشت ها تنها جاندارانی بودند که در «عصر یخبندان» زنده ماندند.

بهرام رادان، مهتاب کرامتی، آنا نعمتی، سحر دولتشاهی، محسن کیایی، مینا ساداتی و فرهاد اصلانی و ژاله صامتی از جمله بازیگران این فیلم هستند.