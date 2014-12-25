قطعه 4 آزادراه تهران - شمال کامل مسدود می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از آزادراه تهران - شمال با اذعان به مشکلات ایمنی در قطعه چهارم آزادراه تهران شمال گفت: با تفاهم نامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی امضاء شده است تا پایان سال مشکل ایمن سازی قطعه چهارم آزادراه تهران شمال برطرف خواهد شد.

وی در خصوص بهره برداری از قطعات دیگر آزادراه تهران شمال گفت: اراده قطعی مشترک بنیاد، دولت و وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل هر چه سریعتر این طرح متمرکز شده است و با در نظر گرفتن حضور پيمانکار چينی تا اتمام مبلغ فاينانس و ادامه کار توسط پيمانکاران ايراني امیدواریم قطعه یک آن تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.

فرماندار چالوس نیز در حاشیه بازدید مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان و استاندار مازندران از قطعه چهارم آزادراه تهران شمال گفت: در این برنامه از قطعه چهارم آزادراه حدفاصل چالوس تا مرزن آباد بازدید بعمل آمد و نقایص طرح مانند ریزش و رانش برخی نقاط، دیواره سازی ها و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

محمدناصر زندی با اشاره به اینکه در مواقع بارندگی شاهد ریزش و رانش کوه در قطعه چهارم هستیم، اظهار داشت: این سفر برای بررسی مشکلات قطعه چهارم انجام شد.

قطعه چهار آزاد‌راه تهران - شمال حدفاصل سه راهى دشت نظیر مرزن‌آباد - چالوس به طول حدود ۲۰ کیلومتر است؛ مسیر دارای دو خط رفت و دو خط برگشت است و در قسمت‌های فراز یک خط کندرو به مسیر اضافه می‌شود، اجرای این قطعه از سال ۱۳۷۵ آغاز شد و در دولت دهم ابتدا با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی به بهره‌برداری رسید و اما به تدریج دچار مشکلات نظیر رانش زمین و دیواره مهار و تجهیزات ایمنی جاده شده است.